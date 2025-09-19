不如官方宣傳耐刮？中國iPhone 17 Pro 傳剛上市就頻出現刮痕
彭博資訊報導，在iPhone 17系列19日於中國開賣當日，就有許多消費者在社群媒體上傳背面刮傷的照片，使蘋果這款招牌產品的上市，變得沒那麼風光。
彭博新聞也造訪蘋果在香港及上海的實體店，發現深藍色版本的iPhone 17 Pro及Pro Max，在展示數小時後，已出現刮痕及磨損痕跡。這是蘋果多年來首次主要重新設計iPhone硬體，重返鋁製外殼，宣稱此種設計的背面更為耐刮。記者也觀察到，黑色款iPhone Air更易被刮傷。
目前尚不清楚此問題有多普遍，或是否出現在中國以外。中國是最早獲得iPhone17新機的市場之一。截至19日下午，相關主題標籤已登上微博熱搜，有超過4,000萬觀看。蘋果未立即回應置評請求。
過去幾年，蘋果就曾因開賣日的小問題而遭受指責。使用者抱怨iPhone7光滑的黑色拋光易遭磨損。更早之前，超薄的iPhone 6則遇到更嚴重的問題，使用者發現其易遭彎折。iPhone 4也因無線天線以某些方式持握時無法接受訊號而惡名昭彰。
iPhone17 Pro系列產品在亞洲的早期銷售需求強勁。在香港，蘋果旗鑑店門口排隊，以一睹新機面目的人潮卻不多，進店購買的人潮，也限縮在全新的iPhone Air。等待購買iPhone 17或Pro版本的消費者，都直接上網訂購，蘋果表示，等候時間約需三周。
