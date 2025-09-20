潘賢掌喊話共建優勢產業鏈 劉兆玄：兩岸產業可互補

由兩岸企業家峰會支持的第二十八屆京台科技論壇昨日上午在北京開幕，面對中美貿易戰持續打打談談，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞時喊話，共同探索兩岸科技產業創新、深度融合，構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業。

潘賢掌同時強調，大陸有能力、有信心、有底氣應對各種風險挑戰，並為台胞台企在大陸發展提供更理想、更有為的發展空間，為兩岸經濟合作和融合發展開闢更廣闊、更多元的新天地。

京台科技論壇被陸方視為兩岸重要經貿交流平台之一，今年論壇以「共育新質生產力 攜手融合新發展」為主題，台方與會包括兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、海基會前董事長洪奇昌，陸方除潘賢掌，還有北京常務副市長夏林茂、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍。

潘賢掌在開幕式致詞表示，京台科技論壇為推進兩岸科技創新、賦能產業發展，推動兩岸企業攜手向全球價值鏈中高端躍升，對深化兩岸融合發展具有重要意義。他並提及，中共總書記習近平在九三閱兵的講話，發出中華民族偉大復興勢不可擋的時代強音。

他說，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，持續擴大兩岸各領域交流合作，為廣大台商台企融入新發展格局，開拓更廣闊空間。他呼籲台商把握「中國式現代化」的歷史機遇，主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新、深度融合，構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業。

潘賢掌強調兩岸同胞「走近走親」的意願不可阻擋，兩岸融合發展的趨勢不可逆轉，民進黨當局和台獨分子煽動對抗不會得逞。

劉兆玄則表示，近年國際經濟形勢和地緣政治產生劇烈變動，國際貿易、投資活動也受到嚴重干擾，兩岸貿易投資比重也大幅下降，反映近年來國際供應鏈的快速整合，兩岸產業的重新分工，以及台企跟台商布局策略轉變。但他指出，沒有變化的一點是，兩岸產業具有相當程度的互補性，在面對外部環境壓力下，更需要緊密合作。