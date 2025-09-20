京台科技論壇 喊產業融合

由兩岸企業家峰會支持的第28屆京台科技論壇，19日在北京亦莊開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞時喊話，共同探索兩岸科技產業創新、深度融合，構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業，大陸有信心、有信心、有底氣應對各種風險挑戰，將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策。

京台科技論壇被陸方視為兩岸重要經貿交流平台之一，今年以「共育新質生產力 攜手融合新發展」為主題，台方與會包括兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、秘書長尹啟銘，大陸全國台企聯總會長李政宏，陸方則有國台辦副主任潘賢掌、北京常務副市長夏林茂、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍。

潘賢掌在開幕式致詞表示，京台科技論壇為推進兩岸科技創新、附能產業發展，推動兩岸企業攜手向全球價值鏈中高端躍升，深化兩岸融合發展具有重要意義。他並提及，中共總書記習近平在九三閱兵的講話，發出中華民族偉大復興勢不可擋的時代強音。

潘賢掌強調，科技興則民族興，科技強則國家強，「中國式現代化」全面推進，大陸有能力、有信心、有底氣應對各種風險挑戰，並為台胞台企在大陸發展提供更理想、更有力的發展空間。

因此，他說，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，持續擴大兩岸各領域交流合作，為廣大台商台企融入新發展格局，參與高質量發展，開拓更廣闊空間。他喊話，希望大家把握「中國式現代化」的歷史機遇，主動參與兩岸企業研發合作，推進產業高端化、智慧化、綠色化發展，共同探索兩岸科技產業創新、深度融合，構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業。

潘賢掌也列舉今年上半年，兩岸人員往來年增超過兩成，前八月貿易額年增8.9%等數據強調，兩岸同胞走近走親的意願不可阻擋，兩岸融合發展的趨勢不可逆轉。