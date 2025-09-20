兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄：結合兩岸產業優勢合作

前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，兩岸企業家峰會目前聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業，希望結合兩岸產業的相對優勢和發展經驗，攜手合作，創造互補、互利共贏。

劉兆玄說，近三、四年，國際經濟形勢和地緣政治產生劇烈變動，國際貿易、投資活動也受到嚴重干擾，兩岸貿易投資比重也大幅下降，反映近年來國際供應鏈的快速整合，兩岸產業的重新分工，以及台企跟台商布局策略轉變。但他稱，種種因素裡面，負面壓力造成嚴重的威脅，值得警惕。

劉兆玄表示，大陸為因應國際變化、美國單邊貿易保護主義，正大力發展高端化、多元化自主創新的產業，同時擴大內需，而台灣向來高度依賴貿易，需思考如何的化解突圍，未來的生存之道。劉兆玄指出，在其中比較沒有變化的一點是，兩岸產業具有相當程度的互補性，在面對外部環境壓力下，更需要緊密合作。