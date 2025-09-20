陸持有美債探17年低點 7月降至7,307億美元 仍是全球第三多

經濟日報／ 記者林宸誼、編譯季晶晶／綜合報導
美國國債的海外持有規模在7月創下歷史新高，達到9.16兆美元，儘管中國大陸和加拿大減持，但英國與法國大幅增持。（路透）
中國大陸持續減持美國國債，美國財政部最新公布數據顯示，大陸在7月減持美國國債257億美元至7,307億美元，為 2008年12月以來的近17年最低水平，大陸持有美債位居第三大，低於日本及英國。

自2022年4月以來，中國大陸總體上呈現逐漸減持美國國債態勢。大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，長期來看，中國人民銀行推進國際儲備多元化，並在組合配置中加入和動態調整黃金儲備的戰術操作不會改變。

美國財政部公布，7月外國持有的美國國債數量連續第三個月創下歷史新高，與去年同期相比，7月外國投資者持有的美國國債增加近9%，儘管中國大陸減持美國國債，但英國與法國大幅增持，抵銷了影響。

美國財政部公布，海外投資人7月持有的美國國債較6月增加319億美元，達到9.16兆美元。海外持有規模的變動受到淨買入或淨賣出、以及美債價格變動等因素的共同影響。

中國大陸仍為美國國債第三大海外持有人，但7月持有部位減少257億美元，降至7,307億美元。比利時也減少52億美元至4,282億美元。分析師指出，比利時數據可能包含中國大陸透過託管帳戶持有的部分。

日本是美國國債最大海外持有國，持有部位增加38億美元，達到1.15兆美元。排名第二的英國則大幅增持413億美元，升至8,993億美元，創下歷史新高。

另一方面，加拿大大幅減持美國公債571億美元，降至至3,814億美元，為4月以來最低。

在美國總統川普對來自世界其他地區的進口商品加徵關稅之後，海外投資人持有美債的情況備受關注。

