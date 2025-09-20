陸40款新車齊發 出現非車展月汽車爆量奇觀

大陸「金九銀十」的傳統車市銷售旺季來臨，為了搶食電動車今年底前免稅的商機，車企蜂擁發布新產品吸引消費者。根據統計，今年9月有近40款新車（包括改款和全新車型）集中上市，將成為有史以來非車展月新車上市最多的一個月。

第一財經日報報導，以截至18日為例，9月已有28款新車上市。作為對比，2024年同期上市的車型為17款。僅17日一天，就有五款車型密集上市，包括2025款賓士EQS、上汽榮威M7 DMH、2026款騰勢N9、吉利銀河M9、奇瑞風雲X3L，其中後兩款是全新車系，且五款車全部為新能源車型。

9月下旬，即將上市的重磅車型還包括全新蔚來ES8、理想i6、極氪9X、全新問界M7、富豪XC70等，這些也都是新能源車型。

為了支持新能源汽車產業，大陸自2014年開始對購買新能源汽車免徵車輛購置稅，2025年是免徵新能源汽車車輛購置稅的最後一年，2026年和2027年，新能源汽車將減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車減稅額不超過人民幣1.5萬元（新台幣6萬元）。

此外，隨著今年最後一個季度即將到來，車企衝刺全年銷量目標的壓力也在加大。數據顯示，今年前八個月，汽車集團中年銷量目標完成率最高的吉利，完成率為63%；比亞迪排在第二，完成率為62%；上汽、一汽、長安完成率也都在60%以上。其他汽車集團銷售壓力較大，完成率較低的北汽僅36%。

對於造車新勢力而言，今年前八個月，小鵬、零跑、小米年銷量目標完成率較高，分別為77.6%、65.8%、60%。智己、阿維塔、鴻蒙智行、極氪、蔚來、深藍等品牌年銷量目標完成率均在40%以下。

多家車企也推出市場促銷政策。



