華為攻碳化矽 概念股飆

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
華為。（路透）
華為。（路透）

華為近日公布兩項涉及碳化矽散熱的專利，帶動大陸相關概念股上漲，多家公司在投資者互動平台就散熱領域布局做出回應。

華為公布兩項專利包括「導熱組合物及其制備方法和應用」和「一種導熱吸波組合物及其應用」，兩項專利均用碳化矽做填料，提高電子設備的導熱能力。其中，前者應用領域包括電子元器件的散熱和封裝晶片（基板、散熱蓋），後者應用領域包括電子元器件、電路板。

隨著AI晶片功率持續提升，中介層的散熱能力成為AI晶片瓶頸。東方證券指出，中介層是CoWoS封裝平台的核心部件之一，目前主要由矽材料製作。隨著輝達GPU晶片的功率越來越大，將眾多晶片集成到矽中介層將導致更高散熱性能要求。如果採用導熱率更好的碳化矽中介層，其散熱片尺寸有望大幅縮小。

A股市場方面，相關概念股9月以來大幅上漲，其中，露笑科技、天岳先進9月以來漲幅均超過30%，晶盛機電、天通股份漲幅均超過20%。

專利 電路 概念股

延伸閱讀

央視：阿里巴巴AI晶片 媲美Nvidia H20 已獲中聯通大單

輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

華為AI晶片三年要推四款 昇騰950PR明年首季問世

台灣紅外線熱影像晶片IDM廠天淵實業斥資5億挺進國防高階感測市場

相關新聞

陸40款新車齊發 出現非車展月汽車爆量奇觀

大陸「金九銀十」的傳統車市銷售旺季來臨，為了搶食電動車今年底前免稅的商機，車企蜂擁發布新產品吸引消費者。根據統計，今年9...

潘賢掌喊話共建優勢產業鏈 劉兆玄：兩岸產業可互補

由兩岸企業家峰會支持的第二十八屆京台科技論壇昨日上午在北京開幕，面對中美貿易戰持續打打談談，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞...

不如官方宣傳耐刮？中國iPhone 17 Pro 傳剛上市就頻出現刮痕

彭博資訊報導，在iPhone 17系列19日於中國開賣當日，就有許多消費者在社群媒體上傳背面刮傷的照片，使蘋果這款招牌產...

京台科技論壇 喊產業融合

由兩岸企業家峰會支持的第28屆京台科技論壇，19日在北京亦莊開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞時喊話，共同探索兩岸科技產...

陸持有美債探17年低點 7月降至7,307億美元 仍是全球第三多

中國大陸持續減持美國國債，美國財政部最新公布數據顯示，大陸在7月減持美國國債257億美元至7,307億美元，為 2008...

華為攻碳化矽 概念股飆

華為近日公布兩項涉及碳化矽散熱的專利，帶動大陸相關概念股上漲，多家公司在投資者互動平台就散熱領域布局做出回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。