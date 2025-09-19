快訊

小米召回11萬輛電動車 指輔助駕駛存在風險

中央社／ 台北19日電
小米汽車今天召回11.69萬輛的SU7標準版電動汽車，指召回範圍內部分車輛在開啟Level 2輔助駕駛功能，可能增加碰撞風險，存在安全隱患。圖為小米電動車SU7 Ultra。（中新社）
小米汽車今天召回11.69萬輛的SU7標準版電動汽車，指召回範圍內部分車輛在開啟Level 2輔助駕駛功能，可能增加碰撞風險，存在安全隱患。圖為小米電動車SU7 Ultra。（中新社）

小米汽車今天召回11.69萬輛的SU7標準版電動汽車，指召回範圍內部分車輛在開啟Level 2輔助駕駛功能，可能增加碰撞風險，存在安全隱患。在此之前的3月，一輛標準版SU7在安徽高速公路開啟輔助駕駛發生嚴重事故，車輛爆炸燃燒造成3人死亡。

中國國家市場監督管理總局官網19日發布小米汽車召回公告，表示小米汽車根據「缺陷汽車產品召回管理條例」和「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」的要求，向中國國家市場監督管理總局備案了召回計畫。

公告顯示，小米汽車決定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計11.69萬輛。

公告表示，本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。

小米汽車表示，將透過線上軟體更新（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟體，以消除安全隱患。該公司將以簡訊、手機App等方式，通知相關車主。

據澎湃新聞，3月29日晚間，一輛小米SU7標準版在安徽的德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故，事發前車輛處於NOA領航輔助駕駛狀態，發生碰撞後車輛爆燃，造成3人身亡。事件在中國大陸引發關注。

小米電動車發生嚴重死亡事故後，中國工信部4月16日邀集汽車製造商代表開會，要求禁止在廣告中使用「智能駕駛」和「自動駕駛」宣傳輔助駕駛系統。

SU7是小米進軍汽車市場的第一款電動車，2024年3月上市，起價人民幣21.59萬元（約新台幣91.5萬元）。標準版為配備最低的一款。

官方資料顯示，SU7標準版搭載的輔助駕駛系統為Xiaomi Pilot Pro，而另外兩個高配備版本所搭載的系統則是Xiaomi Pilot Max。較為明顯的區別是標準版完全沒有配備雷射雷達，僅搭載1個毫米波雷達，算力水準也較低。

小米電動車在中國熱銷，SU7迄今已交車超過30萬輛；小米7月推出YU7休旅電動車，上市僅18小時鎖單量便突破24萬輛，創造中國汽車業紀錄。

