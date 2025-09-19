陸官媒控日本阻擋七三一、慰安婦檔案申遺

今年是抗戰勝利80年，大陸也於日前上映電影《731》，不過大陸官媒19日披露，「731」相關檔案從2019年推進《世界記憶名錄》申報工作至今，仍未成功，而且這不是唯一申遺受阻的中國抗戰檔案。

央視旗下玉淵譚天19日發布影片指出，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館從2019年起就推動「日本細菌戰檔案」申報《世界記憶名錄》，至今仍未成功。

玉淵譚天指出，在尋找聯合國教科文組織《世界記憶名錄》評審文件時，發現遺受阻的中國抗戰檔案不只一份，還包含慰安婦問題相關檔案，2014年申報，2015年落選，2017年再次申報卻遭推遲入選。

據指出，2017年大陸與南韓等聯合申報慰安婦檔案，遭聯合國教科文組織告知「撞題」，因為日本也有申報，但日本申報檔案的核心立場與前者截然相反，強調「日軍維持了紀律」、「至今尚未發現任何能夠證明存在系統性『強行綁架』或『性奴役』的資料」，且認為「慰安婦是自願的」。

玉淵譚天還提到2015年大陸申報的「南京大屠殺檔案」成功入選《世界記憶名錄》，同年，時任日本首相安倍晉三發表談話，強調不能讓與那場戰爭無關的未來子孫，持續背負謝罪（道歉）的宿命，當年兩個日本民間組織就向日本政府提交聲明要求阻止大陸申報抗戰相關檔案，相關日方專家還特意研究如何鑽聯合國規則的漏洞，使用「撞題策略」。

曾在申報現場的大陸專家蘇智良針對慰安婦議題指出，在30年找到了358位大陸的受害倖存者，現在還有7位，這兩年各國申報的，有一些因為新規則規定而沒有上名錄。他也提到日本官方動員各種手段促使投票委員投下反對票。他強調「這樣一個歷史認知的戰爭現在還在繼續，我們應該代她們發生，看到她們蒼老的身影，就不忍轉身而去」。

玉淵譚天說，「如果在申遺第十個年頭，那個正義的結果還未到來，就讓我們用行動書寫下一個十年的結局」。

公開資料顯示，《世界記憶名錄》也稱世界文獻遺產或世界記憶遺產，是聯合國教科文組織於1992年啟動的一個文獻檔案保護計畫，該名錄主要收錄具有世界意義的手稿、圖書館和檔案館保存的各種介質的珍貴檔案、檔等。每兩年評選一次，每個國家申報項目不能超過兩個。

今年4月，聯合國教科文組織宣佈新增74項世界記憶名錄，名錄中的遺產總數達到570個，其中大陸有18個，除《南京大屠殺檔案》外，多為古代文書、傳統典籍等，今年新增了《隨州曾侯乙編鐘》、《少林寺碑碣（566—1990）》以及大陸與斯里蘭卡聯合申報的鄭和遺存《布施錫蘭山佛寺碑（1409年2月15日）》。

此外，昨天是九一八事變94周年，玉淵譚天也特別指出，包括NHK、朝日新聞、日本新聞網等日本主流媒體當天的報導中，仍然使用了「滿洲事變」這一說法。「滿洲事變」的說法源於日本陸軍省新聞班按照關東軍命令撰寫的新聞稿。其稱九一八當日，中方在偽滿洲發起「事變」，日軍為「保護滿洲民眾的生命財產安全」而進行「自衛」。