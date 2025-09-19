川習通話前 陸委會突籲對岸回復我方邀請協商兩岸觀光

大陸國家主席習近平與美國總統川普預定今晚9時通電話前，大陸委員會今（19）日傍晚突然發布新聞稿指出，兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」，主因是陸方迄未恢復陸生來台就讀學位及陸客來台觀光。陸委會呼籲，陸方若真有意推動兩岸文教交流與觀光，儘速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商，並恢復陸生來台就學。

陸委會指出，大陸國台辦宣稱今年上半年兩岸人員往來超過250萬人次，但據我移民署統計資料，本年1至7月大陸來台人次為35.7萬，扣除小三通前往金門、馬祖的11萬人次，僅剩約24萬人次，兩岸人員往來明顯呈現「去多來少」的狀況。「究其原因，主要是陸方迄未恢復陸生來台就讀學位及陸客來台觀光」。

陸委會表示，依政府現行政策，我方已開放赴陸觀光自由行，亦未限制學生赴陸交流。按照陸方所公布的數據，證明了目前的兩岸交流，多為台灣民眾赴陸。

陸委會強調，「陸方不願意與我方透過小兩會協商來開放觀光，更禁止陸生來台就讀學位，導致雙方人員往來出現巨大落差。究竟是誰在阻擋交流，數字已說明了一切」。

針對陸生來台，陸委會重申政府向來歡迎，但也提到陸方自2020年4月起片面停止陸生新生來台就讀學位，迄今仍未恢復，113學年度在台就讀學位的陸生僅餘1,556人。「本會多次呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，我方教育部也持續透過兩岸招生窗口機制進行聯繫，希能早日恢復陸生來台就學，惟陸方迄今並無正面回應」。

而就陸客來台觀光，陸委會表示，政府「已就可操之在我部分先行推動」，包括開放第三類陸客來台觀光、陸客赴金門及馬祖旅遊等。至於陸客來台灣本島觀光，因疫情中斷多年，為確保兩岸觀光交流健康有序，我方「建議」由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通。我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應。

最後陸委會再次呼籲，陸方若真有意推動兩岸文教交流與觀光，「儘速回復我方的邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商，並恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序的交流」。

陸委會的表態，形同重申賴清德總統去年就職演說中的兩岸交流政策。當時賴清德說，「希望中國正視中華民國存在的事實」，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下進行合作，「可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。

據移民署統計，今年截至7月，大陸地區人民來台為35萬7,244人次， 其中專業交流7,938人次、商務交流4萬2,130人次、小三通11萬806人次、「其他」（社會交流、觀光等）19萬6,730人次。

去年3月，大陸國台辦發言人陳斌華曾就兩岸人員往來「陸少台多」坦承這「極不正常」，但強調「原因在台灣方面」。陳斌華當時指，民進黨當局迄今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁限，極少數的赴台交流必須通過台灣方面的所謂「專案申請」；也沒有解除對台灣民眾來大陸團隊遊（跟團）的禁令，並對台灣民眾參與兩岸交流採取各種或明或暗的手段進行打壓、恐嚇，製造「綠色恐怖」，但他也重申，「我們將繼續致力推動恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化」。

今年2月中共政治局常委兼政協主席王滬寧則在「對台工作會議」上明確指出，「要推動兩岸交流合作，擴大兩岸人員往來」。