大陸總理李強將首度出訪美國 參加聯合國大會

大陸外交部發言人19日宣布，大陸國務院總理李強將於9月22日至26日赴紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論。其間將與聯合國秘書長及「有關國家領導人」舉行會晤。官方披露，李強將在多雙邊活動中全面介紹大陸對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國工作的看法，深入闡釋大陸內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。

據陸方消息，李強還將出席大陸主辦的全球發展倡議高級別會議等活動。

這將是李強2023年3月就任大陸總理後，首度訪問美國。

大陸外交部發言人林劍指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。當前百年變局加速演進，全球治理赤字加劇，國際社會普遍期待維護聯合國權威、加強聯合國作用。聯大一般性辯論為國際社會凝聚政治共識、加強團結協作、應對共同挑戰提供了重要契機。他強調，大陸堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。

林劍透露，李強將在多雙邊活動中全面介紹大陸對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國工作的看法，深入闡釋大陸內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。

林劍還表示，大陸願以此訪為契機，同各方一道重溫聯合國創立初心，重申對聯合國憲章宗旨和原則的承諾，推動聯合國在新時期重振權威和活力，為維護世界和平、促進發展，構建人類命運共同體發揮更大作用。

公開資料顯示，去年大陸是派出中共政治局委員兼外長王毅出席79屆聯大一般性辯論。2023年9月，則由大陸國家副主席韓正赴美出席相關會議。2022年仍為王毅出席，2021年、2020年則由大陸國家主席習近平發表視訊談話，2016年則為時任大陸總理李克強赴美國出席、2015年習近平也曾親自赴美出席，其餘年份多由王毅出席。

值得一提的是，李克強2016年出訪美國參加聯大會議期間，有與時任美國總統歐巴馬會晤，此次李強出訪，時間點在「川習會」可能登場前夕，大陸官方雖宣布將與「有關國家領導人」舉行會晤，但尚未披露具體內容。