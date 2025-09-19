傳川普擱置120億對台軍售 陸學者：美政策有交易性質

《華盛頓郵報》報導引述知情人士稱，美國總統川普為了川習會、與中國大陸達成貿易協議，擱置對台超過4億美元（約新台幣120億元）的軍事援助計畫。大陸涉台學者包承柯坦言，從川普上台後，美國的政策走向就是一種交易性、戰略性的，包括近日美國務院、AIT提出「台灣地位未定」等，都是在為下一步交易做安排，如果台灣過度相信美國，最後結果不一定是想要的。

上海東亞研究所研究員包承柯說，川普任內，美國的政策大多是為了達成交易目標，包括近日美國務院、AIT提出「台灣地位未定」等，可能都是在為中美領導人會談、下一步會達成怎樣的交易去做布局。

包承柯坦言，這種不確定性的狀態，使得外界很難對川普的作法，和他的目的，做出一個負責任的判斷，這是因為他的政策有高度「交易性」。

包承柯認為，與之相反，中國大陸對美政策是確定的，就是要美國遵守「一個中國原則，台灣是中國的一部分」，而台灣方面，若把川普言行表述當真，「那說不定它就會被交易掉」，因為川普是處在一個不可信的狀態，如果台灣過度相信美國，最後結果不一定是想要的。

至於接下來可能上演的川習會，中方是否對美方提出要求，包括在台灣問題上，包承柯說，中國大陸當然會清晰表達自己的立場，堅持自己的政策原則，要求川普政府堅守一中。

他說，過去美國總統，都表示過不支持台灣獨立，如果川普要維持穩定的中美關係，維持台灣的區域和平穩定，就不得不做這件事，除非川普要挑釁中美關係至一個緊張、不可調和的狀態。