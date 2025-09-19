劉兆玄：兩岸企業家峰會聚焦新能源、汽車、AI等合作
面對國際貿易變局，前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄今天說，兩岸企業家峰會目前聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業，希望結合兩岸產業的相對優勢和發展經驗，攜手合作，創造互補、互利共贏。
由兩岸企業家峰會支持的第二十八屆京台科技論壇，於今天在北京亦莊開幕，劉兆玄作為台方代表在開幕式上致辭。
劉兆玄說，近三四年，國際經濟形勢和地緣政治產生劇烈變動，國際貿易、投資活動也受到嚴重干擾，兩岸貿易投資比重也大幅下降，反映近年來國際供應鏈的快速整合，兩岸產業的重新分工，以及台企跟台商布局策略轉變。但他稱，種種因素裡面，負面壓力造成嚴重的威脅，值得警惕。
劉兆玄表示，大陸為因應國際變化、美國單邊貿易保護主義，正大力發展高端化、多元化自主創新的產業，同時擴大內需，而台灣向來高度依賴貿易，需思考如何的化解突圍，未來的生存之道。
劉兆玄指出，在其中比較沒有變化的一點是，兩岸產業具有相當程度的互補性，在面對外部環境壓力下，更需要緊密合作。大陸在新興產業領域取得優勢，台灣企業在先進製造、智慧裝備、數位網路、AI、綠色低碳等產業也有優勢和基礎。
因此，劉兆玄說，雙方產業鏈如果能積極做系統性、創新性的對接，能進而獲得更大發展。目前，兩岸企業家峰會聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業，希望結合兩岸產業的相對優勢和發展經驗，攜手合作，創造互補、互利共贏。
大陸全國台企聯總會長李政宏致詞中也提到，大陸產業正布局AI、生物醫藥、大健康、低空經濟等新方向，台商應攜手共享新興科技，為台資企業轉型升級與永續發展開拓新空間。他說，台企聯將以本次活動為契機，進一步加強與北京各界的交流與合作，讓更多台商台青了解北京，分享發展機遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言