劉兆玄：兩岸企業家峰會聚焦新能源、汽車、AI等合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄今天說，兩岸企業家峰會目前聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業的合作。記者陳政錄／攝影
面對國際貿易變局，前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄今天說，兩岸企業家峰會目前聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業，希望結合兩岸產業的相對優勢和發展經驗，攜手合作，創造互補、互利共贏。

由兩岸企業家峰會支持的第二十八屆京台科技論壇，於今天在北京亦莊開幕，劉兆玄作為台方代表在開幕式上致辭。

劉兆玄說，近三四年，國際經濟形勢和地緣政治產生劇烈變動，國際貿易、投資活動也受到嚴重干擾，兩岸貿易投資比重也大幅下降，反映近年來國際供應鏈的快速整合，兩岸產業的重新分工，以及台企跟台商布局策略轉變。但他稱，種種因素裡面，負面壓力造成嚴重的威脅，值得警惕。

劉兆玄表示，大陸為因應國際變化、美國單邊貿易保護主義，正大力發展高端化、多元化自主創新的產業，同時擴大內需，而台灣向來高度依賴貿易，需思考如何的化解突圍，未來的生存之道。

劉兆玄指出，在其中比較沒有變化的一點是，兩岸產業具有相當程度的互補性，在面對外部環境壓力下，更需要緊密合作。大陸在新興產業領域取得優勢，台灣企業在先進製造、智慧裝備、數位網路、AI、綠色低碳等產業也有優勢和基礎。

因此，劉兆玄說，雙方產業鏈如果能積極做系統性、創新性的對接，能進而獲得更大發展。目前，兩岸企業家峰會聚焦新能源、智慧網聯汽車、高端智慧裝備和製造、數位經濟、AI、綠色低碳、生物醫藥這些產業，希望結合兩岸產業的相對優勢和發展經驗，攜手合作，創造互補、互利共贏。

大陸全國台企聯總會長李政宏致詞中也提到，大陸產業正布局AI、生物醫藥、大健康、低空經濟等新方向，台商應攜手共享新興科技，為台資企業轉型升級與永續發展開拓新空間。他說，台企聯將以本次活動為契機，進一步加強與北京各界的交流與合作，讓更多台商台青了解北京，分享發展機遇。

第二十八屆京台科技論壇開幕式前，北京市台辦主任霍光峰（左），向兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（中）等介紹在北京台資企業、台灣人的發展生活。記者陳政錄／攝影
第二十八屆京台科技論壇開幕式前，北京市台辦主任霍光峰（左），向兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄（中）等介紹在北京台資企業、台灣人的發展生活。記者陳政錄／攝影

