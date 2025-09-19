民進黨元老一年內三訪北京！洪奇昌：期待在前沿科技產業合作

曾任海基會董事長的民進黨元老洪奇昌，今日再次赴北京出席京台科技論壇開幕式，他表示自己將參加生技、健康領域的分論壇，期待透過交流，雙方在相關前沿的科技產業上，能夠有更多的合作。

第二十八屆京台科技論壇今天上午在北京亦莊開幕，台方與會包括兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、秘書長尹啟銘，大陸全國台企聯總會長李政宏，陸方則有國台辦副主任潘賢掌、北京常務副市長夏林茂、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍等。

本屆論壇除開幕式、主論壇，還安排京台金融領域合作論壇、新能源智能網聯汽車產業合作論壇、生物科技合作發展論壇、未來健康創新發展對接會、女性發展交流分享會等分論壇活動。

在今日上午開幕式上，陸方在前排安排貼有洪奇昌名牌的座位，後來洪本人也現身會場，但一開始婉拒媒體的採訪要求，僅稱「知道我有來就好了」，不多做回應。

其後，洪奇昌表示，這次他也和去年一樣，參加生技、健康相關領域的分論壇。對於參會的期待，他說，期待透過交流，雙方能夠在相關前沿的科技產業上，能夠有更多的合作。

洪奇昌去年九月，也曾出席第二十七屆京台科技論壇。今年六月，大陸官媒新華社主動報導，洪奇昌以台灣產經建研社理事長身分，於六月十日至十二日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。

當時，陸媒報導並未提及，洪奇昌一行在北京是否有與大陸方面官員接觸交流，指交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與「兩岸企業家峰會生技小組」座談交流，「取得積極交流成果」。