iPhone 17大陸開賣！近百人排隊、iPhone Air詢問度高

今天是蘋果手機iPhone 17系列的發售日，蘋果上海靜安零售店在開門前已有近百人在現場排隊，有消費者表示這次是看中散熱和鏡頭8倍光學變焦。而針對目前iPhone Air因大陸尚未開放eSIM而沒有在陸發售一事，現場工作人員透露，該產品詢問度還是滿高的，但開放時間也不是蘋果一家公司能夠控制的。

今天上午8時蘋果門市開賣現貨手機與線上取機，記者實際前往蘋果靜安零售店，該店號稱是蘋果全球第二大直營店。7點半前抵達門市時，現場約有20多人，隨著開賣時間接近，越來越多人出現在現場，在開門前目測已經約有近百人在排隊，該店並提早約兩分鐘開門迎客。

店裡一位手拿華為三折疊Mate XT和iPhone 16的郭先生表示，自己每年都會在開賣第一天就來買。針對今年蘋果、華為和小米各自在同時期推出新機，他表示自己其實最喜歡iPhone Air，但是大陸目前沒有賣，而華為三摺疊機用在看影片和玩遊戲很舒服，但除此之外日常用不是很方便，小米則是在14之後就沒有買，「不需要那麼多手機，而且小米13 Pro之後顏值就不太行」。

另一外客人白先生這次買的是白色的iPhone 17 Pro Max，他是在預售第一天就到官網下單，認為今年的亮點是散熱有改變，鏡頭還有8倍光學變焦。他也提到自己沒有考慮過其他品牌，因蘋果出國使用比較方便，而華為還要考慮用不了GMS等狀況。

針對目前iPhone Air在官網公告「所有機型在獲得批准後發售」一事，現場工作人員證實是因為目前大陸尚未開放eSIM，他並透露，iPhone Air的詢問度還是蠻高的，但因為大陸限制比較多，還是要再等一下，但如果開放的話也會公布時間、開預售和實際發售日，「時間我們也不確定，那就不是蘋果一個公司能夠控制的」。