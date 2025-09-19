陸證券印花稅8月年增2.2倍

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸證券市場活躍，最新數據顯示，2025年8月大陸證券交易印花稅單月實現人民幣251億元，年增225.97%、月增66%，創下年內單月次高紀錄。

大陸財政部17日發布2025年前八個月財政收支情況。今年1至8月印花稅人民幣2,844億元，年增27.4%。其中，證券交易印花稅人民幣1,187億元，年增81.7%。

財聯社指出，2024年受多重因素影響，大陸資本市場交易活躍度處於低位，證券交易印花稅持續下滑。進入2025年，證券交易印花稅在7、8月大幅增長，且8月單月增幅突破200%，標誌著年內市場活躍度邁入新高峰。

證券日報報導，陝西巨豐投資資訊有限責任公司高級投資顧問于曉明表示，證券交易印花稅的大幅增長，主要反映了資本市場交易活躍度的提升和投資者信心的回暖。這也體現了市場對經濟基本面前景和科技創新驅動力的積極預期。

從投資者角度來看，2025年8月A股新開戶數達265萬戶，年增165%、月增35%，且當年單月新開戶數均在150萬戶以上。新開戶數的大幅增加，意味著更多資金流入市場，直接推動交易活躍度，進而帶動證券交易印花稅增長。

