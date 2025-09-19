「一帶一路」投資額創高 2025年上半年砸逾1,240億美元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中美貿易競爭持續，大陸對「一帶一路」的相關投資再擴大。分析指，儘管新冠疫情後投資額有所減少，但2025年上半年已創歷史新高，尤其在礦產資源豐富的非洲最為顯著，藉機在美國總統川普政府對發展中國家援助消極之際擴大影響力。

據日媒報導，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）和上海復旦大學的研究機構調查顯示，今年前六個月，一帶一路相關投資（含建設合約）總額已超過1,240億美元，這已是自2013年一帶一路啟動來的最高值。其中，對非洲的投資達400億美元，較去年全年增長37%，占總額逾三成，是自2021年以來再度居首。

調查顯示，重大項目起到關鍵作用。其中，中國化學工程集團在奈及利亞簽署200億美元天然氣設施建設合約，成為主要推動力。此外，中國國家開發銀行1月上旬宣布，向奈及利亞鐵路項目提供2.45億歐元貸款，由中國土木工程集團承建。

2017至2019年，一帶一路年投資額每年超過1,100億美元，但2020至2022年受新冠疫情衝擊及貸款違約案例影響，降至600億至700億美元。2023年10月的一帶一路高峰會上，中方提出推進小規模、高品質的民生項目，這顯示大陸對參與國的投資正由「量」轉向「質」。

另有觀點認為，近期投資規模再度擴大的背景之一是美國縮減援助。川普政府關閉美國國際開發署（USAID），大幅削減援助金額。與美國形成鮮明對比，大陸藉機加大投資，提升其在國際社會話語權。

日本綜合研究所主任研究員佐野淳也指，非洲對大陸擴大影響力不可或缺。在國際會議上，支持大陸的國家增加，與台灣保持外交關係的國家則不斷減少。

同時，報導稱，一帶一路投資也被認為存在確保資源權益的意圖。

