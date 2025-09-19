陸科技大咖發債 騰訊、阿里巴巴、百度陸續出擊 外資搶購

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
AI投資熱度下，以騰訊、阿里巴巴、百度（BAT）為首的大陸科技企業近期紛紛公告債券融資相關訊息。（路透）
AI投資熱度下，以騰訊、阿里巴巴、百度（BAT）為首的大陸科技企業近期紛紛公告債券融資相關訊息。（路透）

AI投資熱度下，以騰訊、阿里巴巴、百度（BAT）為首的大陸科技企業近期紛紛公告債券融資相關訊息。

彭博行業研究數據顯示，BAT和京東等公司的資本支出預計從2023年130億美元增長到2025年的320億美元。陸企融資熱也引發外資搶購潮，港股市場再融資規模達到四年來高點。

騰訊近日在香港發行點心債，總額人民幣90億元，年期最長達30年。擔任聯席全球協調行及聯席簿記行的滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌稱，隨著科技公司在AI領域持續突破，點心債市場提供具吸引力融資平台。

阿里巴巴近期公告稱，計劃發行一筆本金總額約32億美元的零息可轉換優先票據。募集資金約80%將用於加強雲基礎設施，包括擴建資料中心、技術升級和優化服務。這也是阿里年內第二次為類似目標進行大規模融資。其在7月曾發行約港幣120億元的零息可交換債券。

百度則稱，已向香港聯合交易所有限公司申請，計劃以僅向專業投資者發行的方式，將總額人民幣44億元的1.9%優先票據上市及買賣。目前人民幣利率處於歷史低位，該舉能有效降低公司利息負擔。業內認為，或有助於為百度長期的AI投入提供充足的資金保障。

盛寶銀行首席投資策略分析師Charu Chanana表示， 大陸科技龍頭正重新加快AI支出和產品發布的腳步，包括大模型、Robotaxi和晶片。

值得注意的是，陸企因AI投資積極融資，時機也適逢外資青睞中國資產窗口。新浪財經報導，光大證券國際證券策略師伍禮賢分析，自從川普明確對中國經貿態度後，外資機構對中國資產的購買力隨之反彈。即使美國境內資金在「S規則」下被嚴格限制投資境外資產，但外資機構仍在透過各種手段認購中國資產，當中就包括外資透過香港海外分部認購。截至9月，年內港股市場再融資規模超過港幣2,200億元，再融資數量超過350起。

外資 資產 規模

延伸閱讀

美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

精確子公司轉讓陸企股權

美中AI競爭升溫…騰訊傳挖角OpenAI研究員 否認1億薪資

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

相關新聞

華為AI晶片三年要推四款 昇騰950PR明年首季問世

大陸科技巨頭華為正衝刺開發人工智能（AI）晶片。華為輪值董事長徐直軍昨（18）日首次披露華為昇騰（Ascend）AI晶片...

小米17系列手機跑分曝光「多核完勝蘋果i17」 預計下周正式發表

小米17系列手機跑分曝光，單核跑分略低於蘋果iPhone 17的A19 Pro晶片，但多核跑分則完勝蘋果。

陸科技大咖發債 騰訊、阿里巴巴、百度陸續出擊 外資搶購

AI投資熱度下，以騰訊、阿里巴巴、百度（BAT）為首的大陸科技企業近期紛紛公告債券融資相關訊息。

氫負離子原型電池 陸成功研發

氫被認為是未來清潔能源體系的重要組成部分，其中，氫負離子電池作為一個重要研究方向，長期以來備受關注。中新社報導，17日夜...

DeepSeek梁文鋒論文登《自然》期刊封面

香港中通社報導，由DeepSeek團隊研發、梁文鋒擔任通訊作者的DeepSeek-R1推理模型研究論文，近日榮登國際權威...

電動空中貨車 完成無人跨城運貨

中新社報導，隨著一架載有新鮮藍莓汁及快遞件的2噸級大型貨運eVTOL（電動垂直起降航空器）降落在安徽省合肥市瑤海區起降點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。