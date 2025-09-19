查Google壟斷 陸官方喊停
在中美就TikTok、輝達和貿易等問題進行談判之際，大陸國家市場監督管理總局傳出已決定終止對Google的反壟斷調查，顯示大陸政府調整策略，將監管火力集中在輝達身上，作為中美貿易談判的籌碼。
英國金融時報報導，大陸國家市場監督管理總局在今年2月啟動對Google的反壟斷調查，重點關注其Android作業系統的主導地位，以及對使用該作業系統的小米等大陸手機製造商的影響。
當時大陸官媒人民日報指出，Google利用安卓移動操作系統的市場支配地位，在技術上和商業上，對中國手機廠商施加諸多限制和約束，特別是透過與軟硬體廠商、海外通訊運營商等簽訂一系列協議。
而關於大陸官方決定終止對Google的反壟斷調查一事，知情人士透露，這項決定顯示大陸政府調整策略，將監管火力集中在輝達身上，作為美中貿易談判的籌碼。知情人士形容，「放棄一個案子，抓住另一個案子」，「中國正試圖縮小報復目標，使其更具威力。」
大陸國家市場監督管理總局近日針對輝達啟動反壟斷調查，紐約時報指出，大陸監管機構對外國科技企業交易活動發起的調查為數不多，這類案件可能會拖延數年而無結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言