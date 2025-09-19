查Google壟斷 陸官方喊停

在中美就TikTok、輝達和貿易等問題進行談判之際，大陸國家市場監督管理總局傳出已決定終止對Google的反壟斷調查，顯示大陸政府調整策略，將監管火力集中在輝達身上，作為中美貿易談判的籌碼。

英國金融時報報導，大陸國家市場監督管理總局在今年2月啟動對Google的反壟斷調查，重點關注其Android作業系統的主導地位，以及對使用該作業系統的小米等大陸手機製造商的影響。

當時大陸官媒人民日報指出，Google利用安卓移動操作系統的市場支配地位，在技術上和商業上，對中國手機廠商施加諸多限制和約束，特別是透過與軟硬體廠商、海外通訊運營商等簽訂一系列協議。

而關於大陸官方決定終止對Google的反壟斷調查一事，知情人士透露，這項決定顯示大陸政府調整策略，將監管火力集中在輝達身上，作為美中貿易談判的籌碼。知情人士形容，「放棄一個案子，抓住另一個案子」，「中國正試圖縮小報復目標，使其更具威力。」

大陸國家市場監督管理總局近日針對輝達啟動反壟斷調查，紐約時報指出，大陸監管機構對外國科技企業交易活動發起的調查為數不多，這類案件可能會拖延數年而無結果。