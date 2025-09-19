聽新聞
人工智能合作中心 中國東協啟動建設

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

新華社報導，大陸國家發展改革委、廣西壯族自治區人民政府聯合主辦的2025中國—東協人工智能部長圓桌會議9月18日在廣西南寧召開，會議宣布啟動建設中國—東協國家人工智能應用合作中心。

大陸國家發展改革委表示，為貫徹落實今年9月「上海合作組織+」會議相關精神，中國—東協國家人工智能應用合作中心啟動建設。該應用合作中心圍繞夯實人工智能發展基礎、提供開源開放服務、加強產業合作對接、促進人才培育等方面開展具體合作，推動務實合作項目落地，共促人工智能技術普惠應用。

此外，圓桌會議提出開展中國—東協「人工智能+」行動，還提出共建中國—東協人工智能部長合作機制，並發布了一批重要合作成果。據了解，會議旨在搭建中國—東協人工智能部長級對話交流平台，推動中國同東協國家深化人工智能發展和治理務實合作，共享人工智能發展紅利。

