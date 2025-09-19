聽新聞
電動空中貨車 完成無人跨城運貨
中新社報導，隨著一架載有新鮮藍莓汁及快遞件的2噸級大型貨運eVTOL（電動垂直起降航空器）降落在安徽省合肥市瑤海區起降點，全球首條噸級eVTOL低空無人跨城貨運航線18日正式啟用。這也是「電動空中貨車」首次完成低空無人跨城貨運飛行。
報導稱，本次跨城航線總航程160公里，由峰飛航空V2000CG凱瑞鷗貨運版無人駕駛航空器執飛。航空器於當日9時50分從安慶市懷寧縣藍莓產業園起飛，飛行時間約1小時，於10時50分降落在合肥市瑤海區起降點。航空器降落後，現場待命的2輛自動駕駛無人車隨即承接貨物，將其轉運至物流園農副產品倉庫。
「相比傳統運輸模式，eVTOL低空物流具備點對點直達、不受地面道路條件及交通影響、運輸效率高、零碳排放等顯著優勢。」據上海峰飛航空科技有限公司高級副總裁謝嘉介紹，本次執飛的航空器具備2,000公斤起飛全重、400公斤最大載重能力。低空無人貨運方式相比傳統陸運方式效率提升50%，可實現從鄉村到集散地的快速直達運輸。 國際先進技術應用推進中心（合肥）產業合作部部長高燃表示，本航線的開設，打通了雙城多縣空中物流主通道，不僅具有技術驗證意義，更是城際低空無人貨運管理協同上的一次創新實踐。
