小米17系列手機跑分曝光「多核完勝蘋果i17」 預計下周正式發表

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米創辦人雷軍表示，小米17系列實現產品力跨代升級。（歐新社）
小米創辦人雷軍表示，小米17系列實現產品力跨代升級。（歐新社）

小米17系列手機跑分曝光，單核跑分略低於蘋果iPhone 17的A19 Pro晶片，但多核跑分則完勝蘋果。

熱點科技報導，小米已經宣布下一代手機將會稱之為小米17系列手機，搭載高通即將發表的驍龍8 Elite Gen5處理器，同時隨著蘋果正式發表iPhone 17手機，蘋果A19 Pro處理器的具體性能不錯，目前在GeekBench上又出現了小米17的跑分圖，顯示小米17手機已經在大量測試中。

根據GeekBench 6的消息，小米17手機的跑分已經現身，單核分數超過3,400分，最高可以達到3,800分，而多核分數更加出色，接近12,000分，考慮到小米17將會首發驍龍8 Elite Gen5處理器，因此這或許也是這顆處理器的首秀。

目前蘋果iPhone 17的跑分已經公佈，從跑分圖來看，iPhone 17 Pro所採用的A19 Pro處理器的單核分數大約為4,000分，而多核分數大約是11,000分。也就是說驍龍8 Elite Gen5處理器的單核分數略遜於蘋果A19 Pro，不過多核分數領先得就比較明顯，另外，可以看到小米17系列手機大概率將會採用16GB的記憶體。

作為安卓下一代旗艦處理器，高通的驍龍8 Elite Gen5處理器將會採用自研的Oryon CPU，基於2+6架構設計，超大核頻率達到4.61GHz，處理器的緩存容量也提升到32MB，將會在遊戲性能上取得更加出色的成績。

小米預計會在下周正式發表小米17系列手機，屆時將會成為對抗iPhone 17系列手機的首款安卓手機。

陸媒分析，高通驍龍8 Elite Gen5處理器是不是最強大的安卓處理器現在暫時還不好說，畢竟還有聯發科天璣9,500處理器即將發表，不過可以肯定的是，這幾年安卓處理器在單線程性能上已經和蘋果越來越接近，加上領先的多核性能，雙方互有勝出。

天璣 安卓 小米 iPhone 17 Pro

