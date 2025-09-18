外貿形勢嚴峻…陸當局助應對外部風險挑戰 138屆廣交會展位費續減半

外貿形勢嚴峻，大陸官方持續以減免廣交會展位費的方式以減輕企業負擔，吸引企業參與。針對即將在10月15日開幕的138屆廣交會推出多項優惠措施，包括線下展繼續按50%減免展位費、對鄉村振興等展區全免參展費用等。

中國進出口商品交易會（廣交會）長期被視為大陸外貿晴雨表。第138屆廣交會將於2025年10月15日至11月4日在廣州舉辦。

綜合上證報、央視報導，大陸商務部新聞發言人何亞東18日在記者會上表示，4月舉行的第137屆廣交會對出口展參展企業減半收取展位費，有力服務外貿穩量提質。為繼續支持外貿企業發展，更好應對外部風險挑戰，第138屆廣交會將繼續推出更大力度惠企舉措。

對於惠企舉措，何亞東表示，一是覆蓋範圍更廣。本屆廣交會參展企業數量再創新高，超3.1萬家參加出口展。出口展所有參展企業均可享受展位費減免優惠，其中，5,000餘家企業首次受惠；二是優惠措施更多。在線下展繼續減免50%展位費基礎上，線上平台也新增了配套減免措施，統籌線上線下兩種渠道，助力出口企業開拓國際市場。

據了解，本屆廣交會加大多元化採購商邀請力度，全球招商合作夥伴增至227家、覆蓋110個國家地區；優化廣交會App、推出展館導航、推廣二維碼辦證等。

在4月15日舉行的第137屆廣交會適逢美國川普政府推出對等關稅政策，其中對大陸關稅率喊到145%，給大陸業主帶來衝擊。因此5月中國對外貿易中心便發布公告稱，第137屆廣交會對出口展參展企業按50%減免展位費。

儘管大陸官方推出優惠措施，但據網路社交平台輿論反應，會展現場人流量相對少很多，普遍反應是「不火」。小紅書平台上也有許多言論分析為何廣交會冷清原因，包括大會宣傳較保守；攤位費用動輒達人民幣十萬元以上，生意欠佳狀態下，企業投入謹慎，且選擇與其他公司共用攤位；也有廠商直接選擇赴海外展覽等因素。