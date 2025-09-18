陸多地推房地產新政促「金九銀十」 專家：作用恐怕不盡如人意

大陸多地近期發布房地產新政，放寬購房措施，力求在大陸傳統房市銷售旺季「金九銀十」推動房地產市場止跌回穩。兩岸房地產專家分析，目前新政是延續之前做法，而官方不斷加碼，對市場起到的實質作用恐怕是不盡如人意的。

9月5日，深圳市發布通知，進一步優化調整房地產政策措施，提出深圳市分區優化調整居民購買商品住房政策，這是今年八月以來，繼北京、上海之後，又一一線城市加入政策優化行列。

兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民接受本報記者採訪時表示，這波政策放寬的時間點主要是為了銜接金九銀十，在傳統銷售旺季前「先燒一把火」，但他認為，就目前來看，「並沒有帶來官方所預期的反應。」

蔡為民表示，以上海來說，新政其實是延續之前的一些做法，譬如說貸款額度、貸款利率、公積金使用、資格限制放寬等，這些做法沒有太大差異。且從用來衡量房東對房地產市場未來景氣信心程度的房東信心指數來看，也能看到房東對這個市場的信心度還是不足。

他進一步指出，大陸官方從2022年開始救市，一直到現在也差不多快三年，其實對於市場而言已經相當疲憊了。逐步加碼對於市場起到的實質作用恐怕不是盡如人意的。

另外，針對有陸媒報導，深圳9月5日公布新政後，深圳市場上的各類購房需求被刺激，有當地房地產人士表示，許多港澳台客戶前來諮詢，也有台灣客戶諮詢購房政策的注意事項。

蔡為民對此表示，港澳台諮詢主要原因是因為現在針對境外購買也做了一些放寬措施。但重點是諮詢變多，但它是止於諮詢，還要看什麼時候會開始發生變化。針對接下來大陸房市發展，從外部因素來看，當美國聯準會連續降息，這個時候國際遊資就會開始尋找新的流向，並考慮要不要進入中國大陸，內部因素則要看政府是否能做到控制供應、調整限購模式以及建立預售制度。