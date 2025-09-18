叫陣Meta！小米AI眼鏡帶領前衝 陸Q2智慧眼鏡出貨激增超145%

據國際數據公司（IDC）最新發布報告顯示，2025年大陸智慧眼鏡市場迎來爆發式增長，第2季出貨量66.4萬台，年增率激增145.5%。其中，小米首款AI眼鏡推出成為關鍵推手，帶動第2季音頻拍攝眼鏡市佔率增長至19.7%。分析認為下半年大陸智慧眼鏡將會向AI生態整合。

IDC的報告將智能眼鏡劃分為音頻和音頻拍攝眼鏡、AR&ER（擴增實境）以及VR&MR（虛擬實境與混合實境）三大細分品類。

從具體品項來看，第2季大陸AR/VR市場出貨量15萬台，年增18.7%，市佔率達到76.4%，年增61.8%；而VR/MR市場仍持下滑趨勢，年下滑36.2%。

整個市場廠商格局變化明顯，雷鳥Air 3S新品表現出色，推動市佔率大幅提升；Xreal依靠Xreal One依舊維持穩定出貨；Inmo在新品 go 2 的帶動下也實現出貨增長；但 Pico 因產品過渡期市佔出現下滑，未能守住原有市場排名。

IDC分析，下半年大陸智慧眼鏡市場呈現三大發展特徵：一是智慧眼鏡市場線下渠道建設加速落地；二是智慧眼鏡廠商加速海外市場拓展，據該機構數據，大陸智慧眼鏡廠商在海外出貨增長明顯，主要集中在北美、歐洲與亞太；三是智慧眼鏡市場產品的大模型接入率在下半年有所攀升，第2季支持大模型語音助手的產品比例提升14.4%，出貨量年增281.5%。

IDC中國市場分析師葉青清認為，下半年大陸智慧眼鏡市場在保持穩健增長節奏的同時，行業競爭焦點將轉向AI生態整合、渠道體系優化、技術協同創新及場景需求匹配，各廠商積極構建差異化技術壁壘，一定程度推動市場向更成熟、更完善的形態演進。

IDC預計，2025年大陸智能眼鏡市場出貨量預計達到284.6萬台，年增116.4%。其中大陸音頻和音頻拍攝眼鏡出貨量預計220.2萬台，年增183.2%。AR/VR設備出貨量預計64.4萬台，年增19.8%。

小米AI眼鏡於今年6月發布，定價人民幣1,999元起。項目負責人李創奇稱，三年內能有機會藉助小米平台推動智慧眼鏡產業鏈向前多走一步，屆時小米AI眼鏡的年出貨量可能超過五百萬。