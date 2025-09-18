美國聯準會啟動降息循環 中國資產會迎來利多？

美國聯準會下調聯邦基準利率25個基點，中概股多數上漲，那斯達克中國金龍指數漲2.85%。分析認為降息啟動，整體利好中國資產，因中美利差有望收窄，匯率壓力邊際收窄，為大陸央行貨幣寬鬆創造有利的外部條件。

外界關注聯準會降息後，對於中國資產影響幾何，綜合澎湃新聞、21世紀經濟報導，方正證券指出，從歷史經驗看，美聯準會降息周期啟動後，大陸國內權益類資產超額收益明顯，尤其創業板指領漲，股市中成長風格領先，從2019年和2024年聯準會降息周期啟動後經驗來看，當時大陸股市超額收益明顯，其中創業板和成長風格領先。

對於是否有望促進大陸央行調整貨幣政策，前海開源基金首席經濟學家楊德龍預計，大陸央行降息空間不大但仍有一定寬鬆空間。如果繼續採取貨幣寬鬆、保持極低利率，可能對A股市場形成提振，並推動市場出現第二波上攻行情。美聯儲降息可能成為市場轉折點，助力A股「金九銀十」行情到來。

在債市部分，東方金誠研究發展部高級副總監白雪預計，聯準會降息緩解中美利差壓力，有望吸引外資增持人民幣債券，特別是國債和政策性金融債。在全球低利率環境下，中國債券的配置價值將進一步凸顯。

在人民幣匯率上，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，近日人民幣對美元匯價走高，主要是聯準會9月降息迫近，且市場對年底前美聯儲還有可能進一步較大幅度降息的預期升溫，美元指數顯著下行。這給包括人民幣在內的非美元貨幣帶來較強的被動升值。此外，近期跨境資金流動改善，也帶動人民幣升值。

白雪稱，美元指數將承受一定下行壓力，這將為人民幣帶來升值動能，預計接下來人民幣匯率仍將以穩為主，快速升值或大幅貶值的風險都不大。