新能源汽車產銷突破4千萬輛 連10年全球第1

中央社／ 台北18日電
中國科技部長陰和俊今天說，中國全國新能源汽車累計銷售量突破4000萬輛，年產銷量連續10年保持全球第一。 法新社
中國科技部長陰和俊今天說，中國全國新能源汽車累計銷售量突破4000萬輛，年產銷量連續10年保持全球第一；同時，中國累計已建成約460萬個5G基地台，技術和用戶數保持全球領先。

中國國新辦下午以「高質量完成『十四五』規劃」為系列主題舉行記者會，說明「十四五」時期（第14個五年規劃，2021至2025年）中國在科技發展上的成果，由陰和俊率龍騰、林新、邱勇等3名科技部副部長出席。陰和俊在回答中國媒體提問時，作上述表示。

根據國新辦官網，陰和俊說，中國「十四五」時期持續加強關鍵核心技術攻關和成果應用，以科技創新引領「新質生產力」發展，取得了「積極成效」。

陰和俊提到，中國這5年來在人工智慧（AI）、物聯網、大數據技術等先進製造領域，正在賦能傳統製造向智慧製造邁進。目前中國「燈塔工廠」（指運用第4次工業革命的科技技術，提升生產效率、營運效能，並實際提高獲利的指標型工廠）數量已全球第1，比重超過40%。

他又說，中國已建成約460萬個5G基地台，技術和用戶數保持全球領先；太陽能發電、風力發電新增裝機連續4年超過1億瓩（KW）；全國新能源汽車累計銷售突破4000萬輛，產銷量連續10年保持全球第一。

陰和俊表示，中國5年來在AI領域湧現多個「達到國際先進水平的通用大模型，部分模型準確率突破95%」，打造100餘個標桿應用場景。至於人形機器人，整機技術已實現突破，目前正在推動人形機器人在汽車製造、物流搬運、電力巡檢等場景加速落地應用。

5G 能源 電力 基地台 物聯網 人形機器人 太陽能發電

