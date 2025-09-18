快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

北京下令禁買輝達晶片？黃仁勳稱「耐心以對」 陸外交部回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
對大陸是否下令禁止大陸頂尖科技公司購買輝達AI晶片RTX Pro 6000D，大陸外交部發言人林劍18日回應，中方一貫反對在經貿科技議題上對特定國家採取歧視性做法。（歐新社）
對大陸是否下令禁止大陸頂尖科技公司購買輝達AI晶片RTX Pro 6000D，大陸外交部發言人林劍18日回應，中方一貫反對在經貿科技議題上對特定國家採取歧視性做法。（歐新社）

英媒披露，大陸網信辦下令大陸頂尖科技公司，包含字節跳動、阿里巴巴，停止購買輝達為大陸特製的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D。對此，對此大陸外交部18日回應，中方一貫反對在經貿科技議題上對特定國家採取歧視性做法。

英國金融時報17日引述3名知情人士報導，大陸監管機構下令禁買輝達晶片。幾家公司先前指出，將訂購數萬顆輝達為大陸特製的RTX Pro 6000D，並開始與輝達伺服器供應商進行測試和驗證。但在收到網信辦指令後，這些公司已通知供應商停止相關工作。

大陸外交部發言人林劍18日下午在例行記者會上，被問到可否證實傳聞時，回應稱「具體問題建議向中方的主管機關了解」。他並表示，中方一貫反對在經貿科技議題上對特定國家採取歧視性做法，中方願同各方保持對話合作，維護全球產供鏈穩定。

輝達執行長黃仁勳17日對報導回應，他感到失望，但會對中方動作耐心以對。並表示會在美國試圖解決地緣政治問題的同時支持美國。

經貿 美國 輝達 外交部 黃仁勳

延伸閱讀

釋放信號？大陸禁輝達AI晶片 外媒分析用意：在TikTok外迫美另行讓步

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

英版星際之門 輝達、微軟等大咖啟動1.3兆元投資計畫

大陸再封殺輝達AI晶片 黃仁勳表示遺憾會耐心以對

相關新聞

北京下令禁買輝達晶片？黃仁勳稱「耐心以對」 陸外交部回應了

英媒披露，大陸網信辦下令大陸頂尖科技公司，包含字節跳動、阿里巴巴，停止購買輝達為大陸特製的人工智慧（AI）晶片RTX P...

新能源汽車產銷突破4千萬輛 連10年全球第1

中國科技部長陰和俊今天說，中國全國新能源汽車累計銷售量突破4000萬輛，年產銷量連續10年保持全球第一；同時，中國累計已...

大陸青年就業困境 新產業需求少、傳統行業收縮大

中國青年失業率創下20個月以來新高，陸媒指出，過去吸納大學畢業生為主的房地產、網路、補教、金融業仍未恢復過往需求，而AI...

美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

中國傳下令禁止阿里巴巴等科企停止採購輝達的AI晶片之際，中國官媒央視新聞報導顯示，阿里巴巴旗下半導體公司「平頭哥」開發的...

華為AI昇騰晶片未來3年再推4款 明年初推出「Ascend 950PR」

大陸科技巨頭華為正衝刺開發人工智能（AI）晶片。華為輪值董事長徐直軍18日在華為全聯接大會上，首次披露華為昇騰（Asce...

「窮鬼消費」變快樂新密碼！陸年輕人把24小時健身房睡成大飯店

瑜伽墊是席夢思，跑步聲是白噪音，大陸年輕人突然崇尚起在24小時健身房裡過夜，變成新流行。純粹只是就地躺平，卻能「踏踏實實眯一覺」，引發社會熱議。阿里巴巴、京東、美團也紛紛開起「窮鬼超市」，一夕之間席捲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。