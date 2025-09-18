北京下令禁買輝達晶片？黃仁勳稱「耐心以對」 陸外交部回應了

英媒披露，大陸網信辦下令大陸頂尖科技公司，包含字節跳動、阿里巴巴，停止購買輝達為大陸特製的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D。對此，對此大陸外交部18日回應，中方一貫反對在經貿科技議題上對特定國家採取歧視性做法。

英國金融時報17日引述3名知情人士報導，大陸監管機構下令禁買輝達晶片。幾家公司先前指出，將訂購數萬顆輝達為大陸特製的RTX Pro 6000D，並開始與輝達伺服器供應商進行測試和驗證。但在收到網信辦指令後，這些公司已通知供應商停止相關工作。

大陸外交部發言人林劍18日下午在例行記者會上，被問到可否證實傳聞時，回應稱「具體問題建議向中方的主管機關了解」。他並表示，中方一貫反對在經貿科技議題上對特定國家採取歧視性做法，中方願同各方保持對話合作，維護全球產供鏈穩定。

輝達執行長黃仁勳17日對報導回應，他感到失望，但會對中方動作耐心以對。並表示會在美國試圖解決地緣政治問題的同時支持美國。