大陸青年就業困境 新產業需求少、傳統行業收縮大

中國青年失業率創下20個月以來新高，陸媒指出，過去吸納大學畢業生為主的房地產、網路、補教、金融業仍未恢復過往需求，而AI、半導體等新的產業需求增量彌補不了傳統行業的下降趨勢。

中國國家統計局17日公布，8月不包含在校生的16至24歲勞動力失業率達到18.9%，是2023年12月公布這一數據以來新高。官方解釋，7、8月是畢業季，隨著畢業生逐步找到工作，失業率會逐步下降。

財新網今天報導則指出，青年就業面臨深層困局。今年中國有約1222萬名高校（大專院校）畢業生，比去年增加43萬人。據估算，中國每年超過1000萬高校畢業生的趨勢可能會持續至2040年。若就業市場供需結構性矛盾未改變，未來還將有相當長的一段艱難時期。

中國在COVID-19疫情結束後經濟復甦情況不佳，加上幾年前打擊網路平台、房地產、補教等行業，使得青年就業問題更嚴峻。

報導引述一家招聘平台內部數據說，今年上半年，該平台面向高校畢業生的企業招聘職位數年減22%，但求職人數年增8%；網路/電子商務、專業服務/諮詢、房地產/建築、教育/培訓/院校、電器/電力/水利是縮減招聘最猛的5個行業。

中國人民大學中國就業研究所研究員、首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授毛宇飛表示，從其瞭解及調研的情況看，面向應屆生的校招需求仍處收縮階段，尤其是過去吸納大學生為主的房地產、網路、教培（補教）、金融業。

2021年7月，中國官方公布了「雙減」（減輕義務教育階段學生作業和校外培訓負擔）政策，重擊補教業。毛宇飛說，目前非學科類培訓以及成人教育的公務人員考試輔導等有所升溫，但整體規模尚未恢復到2021年水準。

另外，近幾年半導體、人工智慧、新材料、新能源等「新質產業」的需求也在增加，但總量仍然較小，其增量彌補不了傳統行業的下降趨勢。毛宇飛說，「這也是為什麼在新舊動能轉換的過程中，總體需求仍在收縮，且收縮幅度要大於擴張幅度」。

報導指出，需求收縮使得競爭更激烈，選擇深造的大學畢業生越來越多。據牛客網「2025年春季校園招聘白皮書」顯示，涵括中國頂尖大學的九校聯盟，其大學生升學深造比例從2022屆的68.5%躍升至2024屆的77.5%，直接就業比例從31.5%降至22.5%。

白皮書分析，一方面，網路、金融等傳統高薪行業縮編，加上新興產業人才標準提升，倒逼學生通過深造延緩就業壓力；另一方面，考研熱與海外名校申請競爭白熱化，催生『學歷通膨』焦慮。