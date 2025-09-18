華為公布昇騰晶片3年規劃！950PR明年Q1推出 採自研HBM

華為輪值董事長徐直軍18日在華為「全聯接大會」上，首次公布昇騰晶片演進和目標。未來3年，華為已經規劃昇騰多款晶片，包括950PR、950DT，以及昇騰960和970。其中950PR將於2026年第1季推出，該晶片採取華為自研HBM（高頻寬記憶體）。

此外，2026年第4季推出昇騰950DT、2027年第4季推出昇騰960、2028年第4季推出昇騰970。

華爾街見聞報導，徐直軍表示，超節點成為AI基礎設施建設新常態，目前CloudMatrix 384超節點累計部署逾300套，服務超過20家客戶。華為將推出全球最強超節點Atlas 950 SuperPoD，算力規模8,192卡，預計於2025年第4季上市。

此外，新一代產品Atlas 960 SuperPoD，算力規模15,488卡，預計2027年第4季上市。

徐直軍表示，算力過去是、未來也將繼續是人工智慧的關鍵，更是大陸人工智慧的關鍵。