美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

中央社／ 台北18日電
中國官媒央視新聞報導顯示，阿里巴巴旗下半導體公司「平頭哥」開發的AI晶片PPU，其效能可以與輝達H20媲美。（路透）
中國官媒央視新聞報導顯示，阿里巴巴旗下半導體公司「平頭哥」開發的AI晶片PPU，其效能可以與輝達H20媲美。（路透）

中國傳下令禁止阿里巴巴等科企停止採購輝達的AI晶片之際，中國官媒央視新聞報導顯示，阿里巴巴旗下半導體公司「平頭哥」開發的AI晶片PPU，其效能可以與輝達H20媲美。

央視16日晚上的「新聞聯播」節目，報導中國國務院總理李強15至16日在甘肅、青海調研期間，曾到中國聯通三江源國家大數據基地、青海綠色算電融合調度及生態監測中心聽取有關匯報。

其中一個畫面顯示「國產卡與NV卡重要參數對比」的圖表，當中比較了阿里巴巴旗下半導體公司「平頭哥」（T-Head）開發的一款人工智慧（AI）晶片PPU，與輝達（NVIDIA）H20及A800圖型處理器（GPU）及華為昇騰910B的性能。這是中國官媒首次強調阿里巴巴在半導體設計上的能力。

該圖表顯示，PPU每單位配備96GB的高頻寬記憶體HBM2e、A800每單位配備80GB的高頻寬記憶體HBM2e、H20每單位配備96GB的高頻寬記憶體HBM3、昇騰每單位只配備64GB的高頻寬記憶體HBM2，顯示PPU與H20相當，PPU也較昇騰好。

PPU的晶片間傳輸頻寬達每秒700GB，高於A800的400GB，但略低於H20的900GB。昇騰只有392GB。

另外，PPU與H20同樣採用PCIe5.0x16通道接口，但PPU的功耗400瓦特（W），較H20的550瓦特低。A800採用PCIe4.0x16通道接口，功耗同樣是400瓦特。

有晶片研發工程師在中國網路上評論，從這些外圍硬體參數來看，平頭哥PPU的規格介於輝達A800和H20之間，領先昇騰等2款中國國產晶片。但央視畫面列出的圖表數據，只是硬體參數，並沒有提到算力晶片的算力、核心數量等數據。

此外，央視在「新聞聯播」顯示另一個圖表，中國聯通與4家中國晶片供應商簽訂合約，共提供2萬2832張算力卡，當中平頭哥PPU提供1萬6384張算力卡。

其他供應商包括與中國科學院合作的GPU新創公司沐曦 、上海AI晶片設計公司壁仞科技及前谷歌工程師創立的中昊芯英。其他潛在合作供應商包括摩爾線程智能科技等。

隨著中國對高效能運算的需求迅速成長，中國地方政府和電訊網路營運商也為AI相關專案投資大型資料中心。

英國金融時報日前報導，中國國家網信辦已指示包括字節跳動、阿里巴巴在內的多家中國企業，停止採購輝達的AI晶片，並取消現有訂單，其中包括對其RTX Pro 6000D的測試和採購。

