「窮鬼消費」變快樂新密碼！陸年輕人把24小時健身房睡成大飯店

瑜伽墊是席夢思，跑步聲是白噪音，大陸年輕人突然崇尚起在24小時健身房裡過夜，變成新流行。純粹只是就地躺平，卻能「踏踏實實眯一覺」，引發社會熱議。阿里巴巴、京東、美團也紛紛開起「窮鬼超市」，一夕之間席捲各大城市。





內地銷量最大的文化雜誌《三聯生活週刊》報導了年輕人「窮鬼消費」的新現象：「辦一張兩百塊的月卡，就能舒舒服服地刷卡入住健身房，晚上還能去淋浴間裡洗個澡，好比大酒店。」200元人民幣的月費，不到新台幣1000元，簡直是超低價。

這種「窮鬼連鎖健身房」近期異軍突起，門店總數迅速突破2000家，開到40多個城市，與北京、上海的高檔健身房陸續倒閉的情景，形成鮮明對比。

像是樂刻健身，便以「99元三節私教課」的優惠價格，征服了年輕人。這裡除了能運動，還可沖澡、提供置物櫃放電腦雜物，更不限制客戶長時間駐足，運氣好的話，睡著後會有暖心的健身教練幫忙蓋被子。

「樂刻能火，正因為它已讀懂了『窮鬼』的尊嚴。」《三聯生活週刊》指出。「窮鬼消費」一詞，雖在近期被媒體廣泛報導，但其實早在2023年就已經在中國開始風行了。

這股風潮的興起，主要是受到大陸經濟成長放緩、青年就業壓力大等因素影響。年輕人面對不確定的未來，消費心態變得更加保守和理性，不再追求品牌和面子，而是把高CP值放在首位。順應年輕一代價值觀的轉變，連麥當勞、肯德基等，都推出了超低價的「窮鬼套餐」。

阿里巴巴也開起「窮鬼超市」

窮鬼消費到了2025年，除了窮鬼健身房崛起之外，還有一種「窮鬼超市」，也在一夕之間席捲各大城市。

外賣平台美團，開出第一家硬折扣超市「快樂猴」，開幕當天排隊人潮洶湧；阿里巴巴旗下的盒馬超市，突然改名為「超盒算NB」，變身為平價版社區超市。京東則在創辦人劉強東的故鄉、江蘇宿遷，火速連開4家5000平米的折扣超市。

根據社群平台上流傳的影片，窮鬼超市裡的商品的確「便宜得不像話」：30顆雞蛋要價9.9元人民幣，換算下來，1顆雞蛋大約1.4元新台幣。24瓶礦泉水要價7.99元人民幣，相當於1瓶水也是只要1.4元新台幣。

此外，14.99元人民幣能買5公斤麵粉，5公升大豆沙拉油僅需39.99元人民幣。有位一家之主在窮鬼超市採購了一家五口一個月的生活物資，竟只花了327元人民幣，不到新台幣1500元，家長直呼窮鬼超市是「為打工人續命」。

窮鬼消費風潮再度來襲，反射性會聯想到大陸經濟發展是否不景氣？

中國國家統計局公布第二季國內生產總值（GDP）成長率為5.2％，高於市場預期的5.1％，經濟表現其實尚可，只是一般民眾普遍無感。

阿里巴巴旗下的盒馬超市，突然改名為「超盒算NB」，變身為平價版社區超市。圖／取自百度百科

便宜貨的背後：高效供應鏈

窮鬼超市裡難以想像的便宜貨，一方面凸顯了大陸生產過剩的問題，另一方面卻是商品供應鏈高效運作的印證。

以大陸窮鬼超市「一哥」、樂爾樂為例，年營收超過500億人民幣（約新台幣2126億元），被微信公眾號《供應鏈範式》稱為「披著零售外衣的供應鏈公司」。

專家分析，樂爾樂在選品上，只選市占率排名前三的品牌，並按照買氣定期考核更換。

在流通效率上也展現驚人速度，以非食品品項為例，從入庫到完成銷售，平均僅需20天，比傳統通路快出8至15天，大幅提升了資金周轉與市場反應能力。

此外，樂爾樂以「零進駐成本」和「現金交易」兩大策略，建立與廠商的高度互信。免去進場與陳列負擔，再加上即時付款，供應商得以輕裝上陣，合作黏性自然提升。

窮鬼消費，變快樂新密碼

若再深究窮鬼現象背後的消費者心理，社會學家則認為這可能是一場集體心理療癒，冠以「省錢」之名。

南京市政府研發機構、江蘇博研院智能心理研究所的調查便發現，「15元理髮店」「剩菜盲盒」「成本只要4塊錢的窮鬼拌飯」之類的低價消費模式，正在城市的角落裡瘋狂生長。

面對住房、工作等大環境的壓力，在超市精打細算、節省20元的小事，反倒成為年輕人視為奪回對生活的自主權。

年輕人自嘲為窮鬼，卻讓「摳門」變成社交貨幣，在小紅書、微博上曬出自己窮酸的模樣，以節儉凸顯自己的生活智慧，試圖在網路上贏得新的身分認同。

另一個有趣的調查結果，也佐證了窮鬼消費的療癒性：廣州社工站最新調查發現，投身社區團購的年輕族群，焦慮程度居然下降了17％。

過去，花錢大方在華人社會，被視為是有能力、有面子。而現在，窮鬼消費不再是羞於啟齒的行為，反而成為一種主動的選擇。當市道不好、個人荷包不容易鼓起來的時候，與其感到焦慮和挫敗，不如主動將這種困境「娛樂化」和「正向化」。「中國窮鬼」正掀起一場轟轟烈烈的消費革命。

