中國鬆綁外匯新規！外資首度可用資金買非自住房

中國大陸國家外匯管理局近日發布「外管改革通知」，大幅放寬跨境投融資的外匯管制。資誠分析，新措施除了簡化流程，還首次允許資本金可用於購買非自用住宅，目的是吸引外資進入中國大陸房地產市場，藉此帶動經濟發展。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄指出，過去外資在中國大陸買房，受到「不得用外匯資金購買非自用住宅」的限制，主要是官方擔心熱錢炒房，但隨著大陸房市結構與需求改變，這次鬆綁可望吸引境外投資者進場，替市場注入新的買盤。

新政策也解決了境外個人購房時的實際困難。林瑩甄說，以往境外買家常被要求先繳頭期款，但因匯款審核流程耗時，導致手續無法即時完成。這次改革允許買家在符合當地購房資格下，只要憑購房合同或協議，就能先結匯匯款，後續再補交《購房備案證明》，若未能補齊，資金則需退回，降低了跨境交易的不確定性。

不過，雖然外匯管制放寬，但外資仍要注意不同地區的購房資格要求，過往不少台商因合規問題，導致資金無法順利匯出。林瑩甄建議，境外投資者在進場前應先做區域性政策與稅負的完整評估，確保投資標的合規持有，並能在未來合法將本金與所得匯回，不僅能掌握大陸房市的投資契機，也能保障資金安全。