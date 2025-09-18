傳北京下令禁買輝達晶片 黃仁勳失望「會對中方耐心以對」

英國金融時報十七日引述三名知情人士報導，中國大陸監管機構已禁止大陸幾家最大科技公司購買輝達人工智慧（ＡＩ）晶片。本周中國國家互聯網信息辦公室（ＣＡＣ）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

輝達執行長黃仁勳十七日說，對有報導指出中國大陸下令幾家頂尖科技公司停止購買輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，他感到失望，會對中方動作耐心以對，「我們有很多地方不能去，這沒關係」。他表示，會在美國試圖解決地緣政治問題的同時支持美國。

知情人士說，幾家公司先前指出，將訂購數萬顆輝達為中國特製的RTX Pro 6000D，並開始與輝達伺服器供應商進行測試和驗證。收到ＣＡＣ指令後，這些公司通知供應商停止相關工作。

這次禁令超出中國監管機構先前針對Ｈ20晶片的指導方針。Ｈ20是輝達另一款中國特供版晶片。此前，中國監管機構已認定大陸國產晶片達到相當的性能。

北京正向大陸科技公司施壓，希望提振本土半導體產業並打破對輝達的依賴，以利在ＡＩ領域與美國競爭；一家科技公司高層說，前述訊息如今響亮明確。

知情人士透露，北京監管機構近期已約談華為、寒武紀等中國晶片製造商，及同樣打造自家半導體的阿里巴巴、百度，以回報其產品與輝達中國版晶片的比較情況，其結論是中國ＡＩ處理器已達到與出口管制允許的輝達產品相當的水準，或者超越。

阿里巴巴、字節跳動、ＣＡＣ和輝達未立即回應金融時報置評請求。