快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

奇瑞汽車 將成港交所最大新股

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，有望成為港交所今年最大宗新股發行。圖為位於安徽蕪湖的生產線。（新華社）
大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，有望成為港交所今年最大宗新股發行。圖為位於安徽蕪湖的生產線。（新華社）

大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成為港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，奇瑞計畫將募集資金用於研發新車型、海外擴張及生產設施升級。

證券日報報導，奇瑞汽車自9月17日起至9月22日招股，擬全球發售約2.97億股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份2973.97萬股，國際發售股份約2.68億股；預期定價日為9月23日，每手買賣單位為100股，中金公司、華泰國際及廣發證券為聯席保薦人，預期股份將於9月25日在港交所買賣。

據招股書，基石投資者已認購奇瑞IPO中高達5.87億美元（約台幣176億元）的股份。奇瑞表示，將把35%的IPO募資用於研發多款乘用車型，進一步擴充舉證；另有25%將在未來3年投入下一代車型的開發。

路透指出，這次IPO將成為港交所今年最大的一宗IPO。今年以來，香港資本市場的融資活動主要由已在中國大陸上市企業的再融資主導。

同時，此次全球發售預計將募集約84.41億港元淨額，主要用於研發（40%）、拓展海外市場（20%）、提升生產設施（10%）及營運資金（10%）。

華爾街見聞則指，奇瑞汽車計畫將收購所得用於研發、海外擴張和工廠升級。

IPO 香港 規模

延伸閱讀

香港公布新施政報告 發展北都出重手融合大陸落重墨

香港生育率偏低人口老化 港府擴大免稅鼓勵生育

港餐飲失業、就業不足率惡化 工會：旺季不旺令人不安

全球創新指數 香港排名上升3位至第15名 維持亞洲第5

相關新聞

傳北京下令禁買輝達晶片 黃仁勳失望「會對中方耐心以對」

英國金融時報十七日引述三名知情人士報導，中國大陸監管機構已禁止大陸幾家最大科技公司購買輝達人工智慧（ＡＩ）晶片。本周中國國家互聯網信息辦公室（ＣＡＣ）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

台博會 「台灣人的嫁妝」聯展成亮點

日前，第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱「台博會」）於東莞舉行。本屆展會中，百年家電品牌「大同」與聯合影音號、華青媒L...

預測2035年十大科技新趨勢 華為：AGI最具變革驅動力

華為發表「智慧世界2035」報告，預測十大科技新趨勢，包括生成式人工智慧（AGI）將成最具變革驅動力；全社會算力總量增長...

奇瑞汽車 將成港交所最大新股

大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成為港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，...

中芯傳測試國產DUV 上海宇量昇產製28奈米曝光機

英媒引述知情人士透露，大陸晶圓代工一哥中芯國際正在測試首款大陸國產深紫外光（DUV）微影設備（也稱DUV曝光機），由上海...

重慶台灣周 杜紫軍：兩岸技術高度互補

重慶台灣周活動「兩岸信息通信合作發展研討會」16日舉行。本次主題「智聯新程——攜手兩岸智能網聯新能源汽車產業發展」，探討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。