聽新聞
0:00 / 0:00
奇瑞汽車 將成港交所最大新股
大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成為港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，奇瑞計畫將募集資金用於研發新車型、海外擴張及生產設施升級。
證券日報報導，奇瑞汽車自9月17日起至9月22日招股，擬全球發售約2.97億股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份2973.97萬股，國際發售股份約2.68億股；預期定價日為9月23日，每手買賣單位為100股，中金公司、華泰國際及廣發證券為聯席保薦人，預期股份將於9月25日在港交所買賣。
據招股書，基石投資者已認購奇瑞IPO中高達5.87億美元（約台幣176億元）的股份。奇瑞表示，將把35%的IPO募資用於研發多款乘用車型，進一步擴充舉證；另有25%將在未來3年投入下一代車型的開發。
路透指出，這次IPO將成為港交所今年最大的一宗IPO。今年以來，香港資本市場的融資活動主要由已在中國大陸上市企業的再融資主導。
同時，此次全球發售預計將募集約84.41億港元淨額，主要用於研發（40%）、拓展海外市場（20%）、提升生產設施（10%）及營運資金（10%）。
華爾街見聞則指，奇瑞汽車計畫將收購所得用於研發、海外擴張和工廠升級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言