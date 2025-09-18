快訊

重慶台灣周 杜紫軍：兩岸技術高度互補

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／重慶報導

重慶台灣周活動「兩岸信息通信合作發展研討會」16日舉行。本次主題「智聯新程——攜手兩岸智能網聯新能源汽車產業發展」，探討兩岸在新能源車和網聯車等領域的合作。兩岸企業家峰會能源及環保節能產業合作推進小組台灣方面召集人杜紫軍表示，兩岸的技術優勢有高度互補性，務實對接模式是兩岸在企業轉型升級中最需要的做法。

兩岸企業家峰會方面信息產業合作推進小組大陸方面召集人劉利華表示，台灣製造業和高新技術產業發達，在精密機械及半導體等全球領先，能為汽車智能化和網聯化提供關鍵技術，兩岸在智能網聯新能源汽車產業上互補性強，合作空間廣闊，推動兩岸產業鍊、供應鏈深度融合，有利於兩岸企業共同應對外部環境深刻複雜變化。

杜紫軍表示，從去年到今年，電電公會企業界跟重慶汽車界經過溝通互動，進展非常快速，成果也非常豐碩。今年四月，電電公會與重慶市台辦組織多家台資企業走進重慶的長安汽車和賽力斯汽車，兩岸企業家圍繞智能網聯汽車的關鍵技術進行熱烈討論，雙方不僅深化對市場需求的理解，也開啟潛在合作機會。

他認為，這樣的務實對接模式，正是兩岸在企業轉型升級中最需要的做法。兩岸的技術優勢有高度互補性，正是推動兩岸產業合作的最大底氣。電電公會將持續協助更多台企，將技術融入重慶的汽車供應鏈，來推動台商參與車路雲一體化的試點，加速自駕技術商業化的落點。

