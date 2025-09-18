快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

台博會 「台灣人的嫁妝」聯展成亮點

聯合報／ 梁珮岑／東莞報導
本屆台博會中，家電品牌與新媒體跨界合作，於展會現場進行直播介紹。圖／聯合影音號
本屆台博會中，家電品牌與新媒體跨界合作，於展會現場進行直播介紹。圖／聯合影音號

日前，第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱「台博會」）於東莞舉行。本屆展會中，百年家電品牌「大同」與聯合影音號、華青媒Lab.攜手參展，共同打造「台灣人的嫁妝」為主題的聯展系列，將經典電鍋與珠寶設計相結合，以新世代設計語言重新詮釋傳統嫁妝文化，成為展會一大亮點。

「電鍋在台灣早期就是嫁妝物之一，再整合嫁妝珠寶設計的產品，我覺得是蠻有意義的事情。」大同股份有限公司業務處長卓建羽指出，除小家電產品以外，公司在零售的通路跟渠道都有很多的發展，這次與新媒體合作參展，透過兩者結合的方式，達到一加一大於二的加成效果。

卓建羽也指出，大同自2010年進入大陸市場後，60%消費者都來自於華南市場，「深耕華南市場本身就是非常有必要的一件事，我們也希望透過這次台博會，能夠接觸到更多廣東消費者，未來跟除在線上推廣以外，可以觸及到更多地區的台灣朋友、各地群眾。」

這次的跨界合作，不僅體現傳統產業與創新科技的深度融合，也展示了華青媒在AI服務、跨境電商及台商雙循環領域的技術實力。展會現場吸引了大量觀眾與參展商駐足交流，除了跨界連動的「嫁妝系列」，許多嘉賓對於展位呈現的AI新媒體應用技術與跨境電商解決方案表現出濃厚興趣。

華青媒執行長Liza表示，台博會是台商拓展市場的重要平台，不僅能展示台灣品牌的創新能力，也助力兩岸企業在新世代浪潮中把握先機；尤其是，AI與跨境電商的結合，將成為未來商業發展的重要引擎。「此次展出的成果既展現台灣的創新實力，也體現跨界合作的效應，我們希望透過AI工具與跨境電商經驗，協助更多台灣企業實現轉型升級，共同打造創新商業模式。」

嫁妝 電商

