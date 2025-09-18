刺激內需 陸商務部推服務消費季

快訊

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
為刺激內需消費，大陸商務部等9部門提出涵蓋5方面的19項舉措，包括支持消費資源與知名IP跨界合作、延長熱門文博場館及景點營業時間、優化學生假期安排等。（路透）
為刺激內需消費，大陸官方頻出招，大陸商務部等9部門16日發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出涵蓋5方面的19項舉措，包括展開「服務消費季」活動、支持消費資源與知名IP跨界合作、延長熱門文博場館及景點營業時間、優化學生假期安排等。

央視新聞指出，服務消費是改善民生、推動消費轉型升級的重要支撐，在促進經濟高品質發展中扮演關鍵角色。五方面措施包括：一、培育服務消費平台；二、豐富高品質服務供給；三、激發新增消費；四、加強財政金融支持；五、健全統計監測制度。

在培育服務消費平台方面，大陸商務部牽頭實施「服務消費提質惠民行動」，透過加強政策支持、搭建平台、優化環境、強化標準引領，推動「購在中國」品牌和「服務消費季」等活動落地，培育服務消費品牌和熱點。同時，在大陸財政部、商務部指導下，推動消費新業態、首發經濟和跨界合作，建設商旅文體健融合的新消費場景，培育新型消費龍頭企業。

在豐富高質量服務供給，多部門協調推進服務業高水準對外開放，涉及互聯網、文化、教育、醫療等領域，同時鼓勵更多服務領域納入外商投資產業目錄。支持文學、藝術、影視、動漫等精品創作，並利用劇場、博物館、美術館、科技館等現有資源打造高品質文化活動。文博單位可延長開放時間、優化預約方式，並推動館藏資源與社會力量合作開發文創、數位產品，推動市場化文化展覽進社區、公園。

體育和教育領域亦被重點關注。多個主管部門鼓勵引進國外賽事和地方大眾賽事，舉辦「賽事＋旅遊＋美食」等活動，帶動消費。

在養老與托育服務方面，推進長期照護保險，加強從業人員培訓，發展家政職業培訓和新型學徒制。地方可對普惠托育機構提供場地和補助，醫療、休閒度假等高端服務市場准入放寬，以吸引更多民營與外資投入。

在激發新增消費方面，措施包括吸引更多境外人員來華，優化簽證政策，推廣文旅資源與特色旅遊，培育國際醫療與會展市場。鼓勵電商平台創新數位消費場景。

