大陸再封殺輝達AI晶片 黃仁勳表示遺憾會耐心以對

經濟日報／ 編譯易起宇、記者鐘惠玲／綜合報導
英國金融時報（FT）報導，中國大陸網路監管機構傳已要求國內科技大廠，停止購買輝達為大陸市場訂製的人工智慧（AI）晶片RTX PRO 6000D，並終止現有訂單。

知情人士表示，大陸網信辦本周已向包括TikTok母公司字節跳動和阿里巴巴等發出通知。在收到此命令前，許多企業都已表示，將採購數萬片RTX PRO 6000D晶片，並已和輝達伺服器供應商進行測試和驗證。

這項禁令比早先監管當局對輝達H20晶片指引還嚴格，可看出北京正在施壓大陸科技公司切斷對輝達的依賴，以達到半導體供應鏈獨立。如此一來，大陸才能在AI競賽和美國競爭。

一家接到命令的科技公司主管說：「如今訊息非常明確響亮。早先人們還在期盼地緣政治情勢改善，能恢復輝達供應，現在只能總動員，打造本土供應鏈。」

輝達股價17日早盤下跌逾2%。輝達執行長黃仁勳在倫敦受訪時表示：「很遺憾看到這件消息，但中國大陸和美國之間有更大事情要解決，我也了解這一點。我們將會耐心以對。我們只能服務希望我們服務的市場。」

黃仁勳是本周多位陪同美國總統川普前往英國進行國是訪問的科技領袖之一，他們將在訪英期間宣布數百億美元科技基建計畫。川普預計19日與大陸國家主席習近平通話。

