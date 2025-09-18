大陸iPhone賣不好 寄望i17沖喜

iPhone 17上市在即，蘋果智慧機在中國大陸買氣降溫，降幅超越以往新機開賣前夕，但分析師仍樂觀預期，眾人對新機的興趣，可望讓蘋果交出季佳績。

Counterpoint Research數據顯示，iPhone中國銷量在7、8月年減6%。儘管北京當局慷慨補助、鼓勵消費，但中國整體智慧機市場在此一時期仍萎縮2%。各品牌而言，榮耀和vivo出貨量分別降低9%、5%，但華為和OPPO逆勢成長2%、4%。

蘋果要奪回在中國市場的領先地位，仍須努力。據Counterpoint，蘋果市占率僅12%。vivo市占奪冠、達19%，小米、OPPO、華為則皆為16%。

儘管如此，Counterpoint資深分析師林艾文（Ivan Lam，音譯）指出，iPhone 17系列機種的預售動能亮眼，認為眾人對基本款和Pro Max的興趣，能抵銷過去幾個月的頹勢，蘋果將有出色的季度表現。該機構預測，中國第3季智慧機銷售將微幅走弱，全年成長持平。

iPhone 17被視為蘋果智慧機近年來的最大升級，預定本周五（19日）全球開賣。但小米也將新旗艦機的上市日期移至本月，小米執行長雷軍說，要對標蘋果、全面開戰。

中國是全球最大智慧手機市場，對蘋果的重要性僅次於美國。蘋果在第2季扭轉了兩年來的下滑趨勢，執行長庫克說，補助可能起到了一定作用。