香港拚鞏固金融中心地位

經濟日報／ 香港特派員李春、記者葉文義／綜合報導

香港特首李家超昨（17）日公布新的《2025年施政報告》，提出將不斷強化香港金融體系，持續構建國際領先的債券市場及蓬勃的貨幣市場，促進保險業與資產及財富管理業發展，鞏固其作為國際金融中心的地位。

香港並將加速發展新增長點，建立國際黃金交易市場，推動金融科技和綠色可持續金融發展。李家超並指，會積極爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設立辦事處。港交所亦會與東南亞的交易所深化合作，吸引更多東南亞發行人在香港第二上市，並鼓勵更多資產公司在當地發行產品便利配置香港市場。

施政報告中，有諸多與中國大陸融合的內容，過去香港是大陸引進外資的重要通道，李家超提出，大陸企業「出海」步伐明顯加快，戰略重心已轉向積極開拓新興市場。香港政府會整合香港的外地辦事處，成立「內地企業出海專班」，主動招攬大陸企業利用香港平台「出海」。

香港金融管理局會推動銀行業尤其大陸銀行在港設立區域總部；金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機。

施政報告還提出，大陸企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等。港府會透過「科企專線」協助大陸科技企業赴港融資，加強對大陸建設科技強國的金融支持。

這份施政報告也提出一些新鮮概念，如制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」、明年要成立人工智能研發院、打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐、成立「AI效能提升組」助香港政府部門應用AI、鞏固香港國際航運中心要建立通達內陸「鐵海陸江」立體聯運體系等等。

陸企 李家超 香港特首

