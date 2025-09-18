快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

寧德：儲能業面臨淘汰賽 毛利率急速縮水 行業埋隱憂

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸電池龍頭寧德時代。（路透）
大陸電池龍頭寧德時代創辦人、董事長曾毓群指出，儲能行業價格競爭異常激烈，今年價格戰已經蔓延到了海外，這不僅讓儲能企業的毛利率急速縮水，關鍵是得不償失。他稱，三年間儲能系統的價格下降了約八成，強調惡性低價必然帶來的減量減費，為行業埋下了質量的安全隱患。

綜合華爾街見聞、中國證券報等媒體，曾毓群17日在2025世界儲能大會上表示，近期某個採購項目的得標價格甚至低過了人民幣0.4元／Wh，嚴重偏離成本。

他認為，惡性低價必然帶來的減量減費，為行業埋下質量的安全隱患，「好不容易讓我們發展起來的優勢產業，馬上要進入一個自己競爭，然後內捲到外國去。」

曾毓群指，資本加持下，不少企業選擇抄捷徑，傾向抄襲和複製，技術同質化問題顯現，而非自主創新和研發。當前中國註冊的儲能企業已超過30萬家，全面市場化將加速洗牌，大批企業將被淘汰，部分「孤兒電站」將出現，即企業已關閉但電站仍在運行，無人維護。

曾毓群說，儲能行業還有其他挑戰，包括安全隱患、產品參數虛標、技術同質化及無序擴張。他表示，截至今年5月，全球已發生167起儲能安全事故，隨著儲能系統調用頻率提高，安全考驗更加嚴峻。他也提到，不少企業偏重產品宣傳，忽視研發投入，部分項目實際使用壽命遠低於承諾。

曾毓群指，在「雙碳」目標及政策推動下，過去五年累計裝機增長20倍，成全球最大市場，儲能電池及系統出貨量占全球90%及70%。

電池 寧德時代

