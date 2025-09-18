快訊

預測2035年十大科技新趨勢 華為：AGI最具變革驅動力

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為發表「智慧世界2035」報告，預測十大科技新趨勢，包括生成式人工智慧（AGI）將成最具變革驅動力。（路透）
華為發表「智慧世界2035」報告，預測十大科技新趨勢，包括生成式人工智慧（AGI）將成最具變革驅動力；全社會算力總量增長十萬倍；數據成AI發展「新燃料」；通信網路連線物件從90億人擴展到9,000億智慧體；新能源發電量占比超50%。

華為常務董事汪濤指出，人類文明的每一次進步都源於對未知的探索，而AGI正以前所未有的方式重新定義未來的可能性。

在華為看來，AGI將是未來十年最具變革性的驅動力量，但仍需克服諸多核心挑戰，才能實現AGI突破。隨著大模型的發展，AI代理將從執行工具演進為決策夥伴，驅動產業革命。

華為預測十大科技趨勢概要
華為預測十大科技趨勢概要

報告指出，人機介面程式設計將成為主流。人類將更專注於頂層設計和創新思考，而把繁瑣的編碼執行工作，交給高效的AI來完成。對話模式正從圖形介面轉向自然語言，並向著融合人類五感的多模態交互演進。使用者通過語音、手勢等方式與數位世界互動，獲得深度沉浸的體驗。

華為指出，手機App正從獨立的功能實體，轉變為由AI智慧體驅動的服務節點。隨著世界模型等關鍵技術突破，全新的L4+自動駕駛汽車將會走入人們的生活，成為「移動第三空間」。

報告稱，計算領域將突破傳統馮‧諾依曼架構（Von Neumann architecture）的束縛，在計算架構、材料器件、工程工藝、計算範式四大核心層面實現顛覆性創新，最終催生新型計算的全面興起。

此外，數據將成為推動人工智慧發展的「新燃料」，AI存儲容量需求將比2025年增長500倍，占比超過70%，Agentic AI驅動存儲範式改變。通信網路的連線物件將從90億人擴展到9,000億智慧體，實現移動互聯網至智慧體互聯網的躍遷。

能源將成為制約AI高速發展的核心要素。到2035年，可再生能源加速替代傳統化石能源，新能源發電量占比將突破50%。同時，人工智慧將成為新能源系統的核心，透過Token管理瓦特，即時管理每一焦耳的能量，從而實現更加動態和高效電網。

網路 再生能源

