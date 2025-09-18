聽新聞
大陸官方要龍頭企業克服「卡脖子」
2025年國家網路安全宣傳周網路安全企業家座談會近日在昆明舉行，大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）副主任楊建文強調，龍頭企業需扛起「卡脖子」技術攻關責任，加速研發自主可控安全晶片以突破壟斷。
安全晶片核心功能包括金鑰生成、加解密運算、安全認證和存取控制，國際知名安全晶片業者包括恩智浦（NXP）、意法半導體（ST）、英飛凌（Infineon）及德州儀器（TI）。
楊建文指出，行業協會要發揮「橋梁紐帶」作用，通過建設網路安全人才庫、構建「威脅情報共享」等方式，優化協同溝通機制。
他表示，隨著數位經濟與實體經濟深度融合，網路安全需求正從「合規驅動」向「風險驅動」加速轉型，這不僅是產業發展的核心方向，更是應對複雜網路環境的必然選擇。
楊建文稱，需要「三方聯動、共同發力」，行業主管部門要為產業轉型提供「實打實」支撐，為網信企業提供更好的政策環境，推動產業高品質發展，鼓勵企業參與標準制定。
據了解，包括華為、百度、商湯科技、中國聯通、中電科、中電子、啟明星辰、亞信安全、綠盟科技、安恒、安天科技、恒安嘉新、拼多多、小鵬汽車、科大訊飛、每日互動等16家企業負責人也參與該會。
