快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸官方要龍頭企業克服「卡脖子」

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

2025年國家網路安全宣傳周網路安全企業家座談會近日在昆明舉行，大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）副主任楊建文強調，龍頭企業需扛起「卡脖子」技術攻關責任，加速研發自主可控安全晶片以突破壟斷。

安全晶片核心功能包括金鑰生成、加解密運算、安全認證和存取控制，國際知名安全晶片業者包括恩智浦（NXP）、意法半導體（ST）、英飛凌（Infineon）及德州儀器（TI）。

楊建文指出，行業協會要發揮「橋梁紐帶」作用，通過建設網路安全人才庫、構建「威脅情報共享」等方式，優化協同溝通機制。

他表示，隨著數位經濟與實體經濟深度融合，網路安全需求正從「合規驅動」向「風險驅動」加速轉型，這不僅是產業發展的核心方向，更是應對複雜網路環境的必然選擇。

楊建文稱，需要「三方聯動、共同發力」，行業主管部門要為產業轉型提供「實打實」支撐，為網信企業提供更好的政策環境，推動產業高品質發展，鼓勵企業參與標準制定。

據了解，包括華為、百度、商湯科技、中國聯通、中電科、中電子、啟明星辰、亞信安全、綠盟科技、安恒、安天科技、恒安嘉新、拼多多、小鵬汽車、科大訊飛、每日互動等16家企業負責人也參與該會。

網路 拼多多 實體經濟

延伸閱讀

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

金融時報：中國禁科技公司購買輝達AI晶片 陸企已停止測試

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

FT：大陸傳再封殺輝達這款AI晶片 要求科技大廠停止下單

相關新聞

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）在大陸市場的前景再添變數。據英國《金融時報》17日報導，大陸網路監管機構...

傳北京下令禁買輝達晶片 黃仁勳失望「會對中方耐心以對」

英國金融時報十七日引述三名知情人士報導，中國大陸監管機構已禁止大陸幾家最大科技公司購買輝達人工智慧（ＡＩ）晶片。本周中國國家互聯網信息辦公室（ＣＡＣ）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

預測2035年十大科技新趨勢 華為：AGI最具變革驅動力

華為發表「智慧世界2035」報告，預測十大科技新趨勢，包括生成式人工智慧（AGI）將成最具變革驅動力；全社會算力總量增長...

台博會 「台灣人的嫁妝」聯展成亮點

日前，第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱「台博會」）於東莞舉行。本屆展會中，百年家電品牌「大同」與聯合影音號、華青媒L...

阿里新品 拚取代H20

大陸央視新聞最近聯播曝光的一幅關於「國產卡與NV卡重要參數對比」畫面顯示，阿里旗下「平頭哥半導體」最新研發面向AI的PP...

寧德：儲能業面臨淘汰賽 毛利率急速縮水 行業埋隱憂

大陸電池龍頭寧德時代創辦人、董事長曾毓群指出，儲能行業價格競爭異常激烈，今年價格戰已經蔓延到了海外，這不僅讓儲能企業的毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。