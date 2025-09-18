快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

中芯傳測試國產DUV 上海宇量昇產製28奈米曝光機

經濟日報／ 記者林茂仁、編譯劉忠勇／綜合報導
消息稱中芯國際正測試28奈米DUV曝光機，以降低對ASML的依賴。圖為ASML曝光機。（路透）
消息稱中芯國際正測試28奈米DUV曝光機，以降低對ASML的依賴。圖為ASML曝光機。（路透）

英媒引述知情人士透露，大陸晶圓代工一哥中芯國際正在測試首款大陸國產深紫外光（DUV）微影設備（也稱DUV曝光機），由上海新創公司宇量昇生產的28奈米DUV曝光機，藉由「多重曝光」（multi-patterning）可生產7奈米AI晶片，初步測試結果令人鼓舞。

不過，目前尚不清楚該曝光機是否何時能用於晶片的量產。

受此消息激勵，中芯國際在上海科創板掛牌A股一度飆漲10%，創下歷史新高；香港掛牌H股也收漲7.12%，同樣刷新紀錄。高盛最新報告將中芯國際H股目標價上調15%至港幣73.1元，主因看好大陸IC設計需求和AI趨勢，將強勁支撐中芯國際的產量與平均售價。

英國金融時報報導，中芯國際正在測試宇量昇生產的DUV，該機器採用浸沒式技術，類似艾司摩爾（ASML）採用的技術，雖然是28奈米DUV，但藉由「多重曝光」可以生產7奈米晶片。

上海宇量昇科技公司是一家成立於2022年的國資控股高科技企業，專注於半導體曝光機的設備研發，註冊資本人民幣10億元，總部位於上海浦東新區，網傳最新工商信息顯示，該公司控股權由兩家公司平分，分別為深圳市新凱來技術有限公司以及創科微（上海）技術有限公司，持股均為50％，並與華為、上海微電子、清華大學等技術合作。

報導稱，若該大陸國產DUV能成功量產，將幫助大陸突破美國對晶片出口管制，降低對西方技術依賴，並提升先進AI晶片產能。貝恩公司半導體分析師林清遠表示，此舉若成功，將成為大陸企業研發更先進設備的重要基礎。

中芯計劃在2026年將產能提高三倍。大部分增產仍將使用現有ASML的DUV設備，大陸國產設備預計最早2027年開始量產。不過，外界認為，中芯要從原型機到量產並與ASML競爭，仍需數年時間。

迄今為止，中芯國際和其他大陸晶片製造商仍依賴ASML的設備，ASML是全球先進微影機台的主導廠商，但近年來在美國出口管制下，大陸取得新機台的管道受限。

大陸本土廠商上海微電子生產的DUV曝光機技術相對落後。同時，大陸仍無法取得最先進的晶片製造設備--極紫外光（EUV）曝光機。這類機台用於生產輝達所需的尖端晶片。

值得注意的是，深圳市新凱來（SiCarrier）為宇量昇股東之一，也投入EUV研發，但仍處於早期階段。新凱來今年3月在上海半導體大會展示大量先進設備，挑戰東京電子與美國應用材料等國際廠商，其設備線以大陸的高山命名，EUV專案內部代號為「珠穆朗瑪峰」。

ASML 中芯 上海

延伸閱讀

金融時報：中國禁科技公司購買輝達AI晶片 陸企已停止測試

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

FT：大陸傳再封殺輝達這款AI晶片 要求科技大廠停止下單

再創新高！大陸8月16至24歲青年失業率升至18.9%

相關新聞

傳北京下令禁買輝達晶片 黃仁勳失望「會對中方耐心以對」

英國金融時報十七日引述三名知情人士報導，中國大陸監管機構已禁止大陸幾家最大科技公司購買輝達人工智慧（ＡＩ）晶片。本周中國國家互聯網信息辦公室（ＣＡＣ）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

台博會 「台灣人的嫁妝」聯展成亮點

日前，第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱「台博會」）於東莞舉行。本屆展會中，百年家電品牌「大同」與聯合影音號、華青媒L...

預測2035年十大科技新趨勢 華為：AGI最具變革驅動力

華為發表「智慧世界2035」報告，預測十大科技新趨勢，包括生成式人工智慧（AGI）將成最具變革驅動力；全社會算力總量增長...

奇瑞汽車 將成港交所最大新股

大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成為港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，...

中芯傳測試國產DUV 上海宇量昇產製28奈米曝光機

英媒引述知情人士透露，大陸晶圓代工一哥中芯國際正在測試首款大陸國產深紫外光（DUV）微影設備（也稱DUV曝光機），由上海...

重慶台灣周 杜紫軍：兩岸技術高度互補

重慶台灣周活動「兩岸信息通信合作發展研討會」16日舉行。本次主題「智聯新程——攜手兩岸智能網聯新能源汽車產業發展」，探討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。