聽新聞
0:00 / 0:00

突破美國制裁 中芯傳測試陸首款DUV曝光機

聯合報／ 記者賴錦宏謝守真／綜合報導

美國與中國大陸貿易戰、科技戰相持的背景下，總部位於上海中芯國際據報正在測試首款大陸國產先進晶片生產設備。若驗證成功，將加速推動大陸晶片自主化及國產化，有望突破美國的科技制裁。

英國金融時報知情人士稱，由上海初創公司宇量昇生產的深紫外光曝光機（ＤＵＶ）正受到中芯國際測試，這款機器用的是「浸沒式技術」，類似於艾司摩爾（ＡＳＭＬ）的技術。雖然試驗初期結果良好，但目前尚不清楚該曝光機是否及何時能夠用於晶片量產。

具體地看，中芯國際正在測試一台廿八奈米的ＤＵＶ設備，並利用「多重曝光技術」來生產七奈米晶片，這類設備也能被推向極限、生產五奈米處理器，但良率會偏低，無法再進一步製造更先進的產品。

通報稱，如果能夠量產先進的ＤＵＶ曝光機，將是中國大陸突破美國晶片出口管制的重大勝利，不僅能減少對西方技術的依賴，還能提升先進ＡＩ處理器的產能。

經查，上海宇量昇科技有限公司是一家大陸國資控股的新型高科技企業。知情人士表示，雖然宇量昇的大部分零件都是大陸國產，但也有一些零件來自國外，該公司正在努力盡快實現所有零件的國產化。

在美國管制下，目前大陸仍缺乏最先進的晶片製造工具，即極紫外曝光機（ＥＵＶ），宇量昇股東之一、深圳市新凱來技術有限公司（SiCarrier）已投入ＥＵＶ研發，但仍處於早期階段，其ＥＵＶ專案內部代號為「珠穆朗瑪峰」。

AI ASML 美國 中芯 晶片 英國 上海 深圳 貿易戰

延伸閱讀

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

金融時報：中國禁科技公司購買輝達AI晶片 陸企已停止測試

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

FT：大陸傳再封殺輝達這款AI晶片 要求科技大廠停止下單

相關新聞

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）在大陸市場的前景再添變數。據英國《金融時報》17日報導，大陸網路監管機構...

傳北京下令禁買輝達晶片 黃仁勳失望「會對中方耐心以對」

英國金融時報十七日引述三名知情人士報導，中國大陸監管機構已禁止大陸幾家最大科技公司購買輝達人工智慧（ＡＩ）晶片。本周中國國家互聯網信息辦公室（ＣＡＣ）已通知字節跳動、阿里巴巴等公司停止對RTX Pro 6000D的測試和訂單。

寧德：儲能業面臨淘汰賽 毛利率急速縮水 行業埋隱憂

大陸電池龍頭寧德時代創辦人、董事長曾毓群指出，儲能行業價格競爭異常激烈，今年價格戰已經蔓延到了海外，這不僅讓儲能企業的毛...

香港拚鞏固金融中心地位

香港特首李家超昨（17）日公布新的《2025年施政報告》，提出將不斷強化香港金融體系，持續構建國際領先的債券市場及蓬勃的...

大陸iPhone賣不好 寄望i17沖喜

iPhone 17上市在即，蘋果智慧機在中國大陸買氣降溫，降幅超越以往新機開賣前夕，但分析師仍樂觀預期，眾人對新機的興趣...

突破美國制裁 中芯傳測試陸首款DUV曝光機

在美國與中國大陸貿易戰、科技戰相持的背景下，總部位於上海的中芯國際據報正在測試首款大陸國產先進晶片生產設備。若驗證成功，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。