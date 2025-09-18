突破美國制裁 中芯傳測試陸首款DUV曝光機

在美國與中國大陸貿易戰、科技戰相持的背景下，總部位於上海的中芯國際據報正在測試首款大陸國產先進晶片生產設備。若驗證成功，將加速推動大陸晶片自主化及國產化，有望突破美國的科技制裁。

英國金融時報知情人士稱，由上海初創公司宇量昇生產的深紫外光曝光機（ＤＵＶ）正受到中芯國際測試，這款機器用的是「浸沒式技術」，類似於艾司摩爾（ＡＳＭＬ）的技術。雖然試驗初期結果良好，但目前尚不清楚該曝光機是否及何時能夠用於晶片量產。

具體地看，中芯國際正在測試一台廿八奈米的ＤＵＶ設備，並利用「多重曝光技術」來生產七奈米晶片，這類設備也能被推向極限、生產五奈米處理器，但良率會偏低，無法再進一步製造更先進的產品。

通報稱，如果能夠量產先進的ＤＵＶ曝光機，將是中國大陸突破美國晶片出口管制的重大勝利，不僅能減少對西方技術的依賴，還能提升先進ＡＩ處理器的產能。

經查，上海宇量昇科技有限公司是一家大陸國資控股的新型高科技企業。知情人士表示，雖然宇量昇的大部分零件都是大陸國產，但也有一些零件來自國外，該公司正在努力盡快實現所有零件的國產化。

在美國管制下，目前大陸仍缺乏最先進的晶片製造工具，即極紫外曝光機（ＥＵＶ），宇量昇股東之一、深圳市新凱來技術有限公司（SiCarrier）已投入ＥＵＶ研發，但仍處於早期階段，其ＥＵＶ專案內部代號為「珠穆朗瑪峰」。