大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）在大陸市場的前景再添變數。據英國《金融時報》17日報導，大陸網路監管機構已指示國內大型科技公司，停止購買輝達的所有AI晶片，並取消現有訂單。報導稱，此舉是北京推動減少對美國技術依賴的一部分。

報導引述三名知情人士透露，大陸國家互聯網信息辦公室本週已指示字節跳動和阿里巴巴等大陸科技公司巨頭，終止對輝達RTX Pro 6000D的測試並取消相關訂單。路透社指出，此消息傳出之際，大陸近日才控輝達違反反壟斷法，這也是中美貿易爭端中的最新摩擦點。據了解，這一新禁令比此前針對H20晶片（輝達為大陸市場定製的特供AI晶片）的監管指導更為嚴格。

事實上，輝達近來為大陸市場推出專門打造的多款「減配特供版」人工智慧（AI）晶片，希望在遵守美國出口管制的同時，維持大陸市場業務。然而路透近日引述2名消息人士指出，多家大陸科技巨頭對輝達最新降規版晶片「RTX6000D」需求低迷，一些科技公司甚至選擇不下單。

報導稱，RTX6000D主要用於AI推理，但被認為「性價比」不高，售價為人民幣5萬元（約新台幣21萬元），價格偏高。同時，樣品測試顯示，其性能落後於RTX5090。據悉，RTX5090已被美國禁止在中國使用，但仍可透過灰色市場低價取得，價格不到RTX6000D一半。

彭博8月中曾引述知情人士指出，大陸有關部門敦促本土企業避免使用輝達H20晶片，尤其是跟政府相關的用途。除了15日輝達遭大陸監管機關啟動反壟斷調查外，大陸早在去年12月即對輝達展開調查，指它涉嫌違反大陸的反壟斷法，也涉嫌違反2020年收購以色列晶片設計公司邁絡思科技時做出的承諾。

另，《金融時報》補充，多家公司在接到大陸官方指示前，曾計劃訂購數萬片RTX Pro 6000D，並已開始測試與驗證。然而在接到命令後，相關測試和訂單已被終止。