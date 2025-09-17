香港公布新施政報告 發展北都出重手融合大陸落重墨

香港特首李家超十七日公布新的《施政報告》，這份報告以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為題，主軸圍繞香港經濟轉型和惠及民生出短、中、長政策。但以加快發展北部都會區份量最重，以與中國大陸融合的措施最為醒目。

香港特首今次《施政報告》封面沿用綠色，稱之為象徵活力和延續性，亦寄托著香港政府政策和香港的繁榮活力延續的願望。

這份報告內容繁多，但看來落墨最重、措施最具體的是想加快發展北部都會區計劃。李家超宣布成立由他領導的「北都發展委員會」，在「北都發展委員會」下面，香港將設立三個工作組，包括財政司長發展及營運模式設計工作組，政務司長領導的大學城籌劃及建設工作組，由財政司副司長領導規劃及發展工作組。港府除制訂北都各發展區的營運模式，還要拆牆鬆綁簡化行政程序，及訂立加快發展北都的專屬法律。

而整個北部都會區的發展，將參考大陸「分階段開發」模式。李家超說，未來十年將準備好約2600公頃「熟地」，滿足發展需求，讓政府有健康的土地儲備。但他的報告，今次沒有提以之前熱議的「明日大嶼」大型填海造地計劃，是那個計劃一大可能是無疾而終。

發展北部都會區，初始目的是解決香港的土地和房屋問題，進而升華出的要求是推動香港經濟轉型，再進一步提煉出的政治意義就是透過與深圳相接的北都，加快與大灣區的協同發展，最終實現與中國大陸的融合。

今次施政報告中，有諸多與中國大陸融合的內容，過去香港是中國引進外資的重要通道，李家超提出，大陸企業「出海」步伐明顯加快，戰略重心已轉向積極開拓新興市場。香港政府會整合香港的外地辦事處，成立「內地企業出海專班」，主動招攬大陸企業利用香港平台「出海」。香港金融管理局會推動銀行業尤其大陸銀行在港設立區域總部；金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機。

施政報告還提出，大陸企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓展海外市場；同時透過香港推廣優勢，對接環球買家，打造國際品牌。香港政府亦會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。

李家超還宣布，下一個學年起，香港每所資助專上院校的非本地生人數上限，將提升至相當於本地學額數目的50%；資助研究院的研究課程超額收生學額上限，亦由100%增至120%。但李家超保證，香港政府每年向本地生提供的一萬五千個資助學額則維持不變，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不受影響。

與大陸融合不只是經濟和教育，這份施政報告還提出，將與深圳合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的「紅色體驗研學新路線」；全面梳理及修繕保護各區的中共抗戰遺址，並融入體驗路線和教育活動；打造「中華文化節」和「中國通史系列展覽」，設立介紹中國發展和成就的博物館及「中華文化體驗館」；香港教育局會將愛國主義教育融入日常學與教；設計建國歷史體驗行程；進行國民教育重點視學；為配合更新的國家安全教育，持續為師生提供專業發展和活動。

這份施政報告也提出一些新鮮概念，如制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」、明年要成立人工智能研發院、打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐、成立「AI效能提升組」助香港政府部門應用AI、鞏固香港國際航運中心要建立通達內陸「鐵海陸江」立體聯運體系等等。