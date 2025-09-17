預期美聯準會升息 人民幣兌美元升破7.10

市場預期美國聯準會將升息，人民幣兌美元匯率今天升破7.10關卡，創去年11月以來新高。中國專家多認為人民幣兌美元匯率將保持升值態勢，接續看能否突破7的整數大關。

綜合新浪財經、21世紀經濟報導等陸媒，離岸人民幣兌美元匯率今天升破7.10關卡，最高來到7.0995，為去年11月以來首次。在岸人民幣兌美元昨天收盤報7.1163，同樣創下去年11月6日以來新高；今天開盤一度升至7.1056。

人民幣兌美元中間價今天報7.1013，上調14點。

4月以來，人民幣兌美元匯率升值明顯，在岸、離岸市場接連突破多個重要關卡，目前已逼近7的整數大關。

報導引述新質未來研究院院長張奧平分析，人民幣升值動能來自三方面。短期來看，美國連續降息預期不斷升溫，中美利差或將收窄；中期來看，中國對外出口仍有歐盟、東協、非洲及其他新興市場支撐；長期來看，7至8月多項經濟數據持續放緩，啟動新一輪擴大內需增量政策的必要性升溫，經濟將逐步回穩向好。

經濟學家盤和林表示，當前人民幣兌美元升值的關鍵動力是美國聯邦準備理事會（FED）降息預期。當前美國經濟數據強化了市場對9月份降息預期，導致近期美元指數波動下行，為包括人民幣在內的非美貨幣帶來被動升值動能。此外，中國資本市場最近對外資的吸引力增強，外國金融資本流入也在一定程度推高了人民幣匯率。

展望未來走勢，張奧平認為，從短中長期來看，人民幣兌美元匯率升值仍具一定動能。盤和林則判斷，人民幣兌美元後續有望破7。後期關鍵指標，一個是美國聯準會和美國國債利率的變動，另一個是中國跨境資本的流動情況。

華創證券宏觀首席分析師張瑜指出，2017年、2020年兩輪人民幣兌美元匯率持續半年以上、總升值幅度達8%至10%的趨勢性升值，均具備清晰的主邏輯支撐——經濟基本面改善。

張瑜認為，中國經濟雖呈現初步向好態勢，但仍處於夯實基礎階段，部分經濟領先指標已有改善，但尚未傳導至製造業採購經理人指數（PMI）形成明確趨勢，因此政策層面對人民幣匯率大幅升值的容忍度預計不會過高。