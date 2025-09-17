快訊

不是AI晶片！外媒看好「第二個輝達」是它 挑戰量子計算市場霸主

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

預期美聯準會升息 人民幣兌美元升破7.10

中央社／ 台北17日電

市場預期美國聯準會將升息，人民幣兌美元匯率今天升破7.10關卡，創去年11月以來新高。中國專家多認為人民幣兌美元匯率將保持升值態勢，接續看能否突破7的整數大關。

綜合新浪財經、21世紀經濟報導等陸媒，離岸人民幣兌美元匯率今天升破7.10關卡，最高來到7.0995，為去年11月以來首次。在岸人民幣兌美元昨天收盤報7.1163，同樣創下去年11月6日以來新高；今天開盤一度升至7.1056。

人民幣兌美元中間價今天報7.1013，上調14點。

4月以來，人民幣兌美元匯率升值明顯，在岸、離岸市場接連突破多個重要關卡，目前已逼近7的整數大關。

報導引述新質未來研究院院長張奧平分析，人民幣升值動能來自三方面。短期來看，美國連續降息預期不斷升溫，中美利差或將收窄；中期來看，中國對外出口仍有歐盟、東協、非洲及其他新興市場支撐；長期來看，7至8月多項經濟數據持續放緩，啟動新一輪擴大內需增量政策的必要性升溫，經濟將逐步回穩向好。

經濟學家盤和林表示，當前人民幣兌美元升值的關鍵動力是美國聯邦準備理事會（FED）降息預期。當前美國經濟數據強化了市場對9月份降息預期，導致近期美元指數波動下行，為包括人民幣在內的非美貨幣帶來被動升值動能。此外，中國資本市場最近對外資的吸引力增強，外國金融資本流入也在一定程度推高了人民幣匯率。

展望未來走勢，張奧平認為，從短中長期來看，人民幣兌美元匯率升值仍具一定動能。盤和林則判斷，人民幣兌美元後續有望破7。後期關鍵指標，一個是美國聯準會和美國國債利率的變動，另一個是中國跨境資本的流動情況。

華創證券宏觀首席分析師張瑜指出，2017年、2020年兩輪人民幣兌美元匯率持續半年以上、總升值幅度達8%至10%的趨勢性升值，均具備清晰的主邏輯支撐——經濟基本面改善。

張瑜認為，中國經濟雖呈現初步向好態勢，但仍處於夯實基礎階段，部分經濟領先指標已有改善，但尚未傳導至製造業採購經理人指數（PMI）形成明確趨勢，因此政策層面對人民幣匯率大幅升值的容忍度預計不會過高。

美國 人民幣 聯準會

延伸閱讀

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

美聯準會降息幾成定局 市場關注後續走向與內部分歧

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

相關新聞

影／馬雲傳強勢回歸「讓阿里巴巴再次偉大」！現身園區酒吧引關注

在阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」公司的消息一出後，馬雲16日晚現身阿里B區HHB酒吧，由阿里巴巴合夥人兼螞蟻集團執行...

寧德時代曾毓群警示：儲能價格戰激烈，毛利率急劇下滑帶來安全隱患

大陸電池龍頭寧德時代創辦人、董事長曾毓群近日出席活動時指出，儲能行業價格競爭異常激烈，今年價格戰已經蔓延到了海外，這不僅...

大陸市場陷困境 英媒曝：陸官方要求企業停止採購輝達AI晶片

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）在大陸市場的前景再添變數。據英國《金融時報》17日報導，大陸網路監管機構...

香港公布新施政報告 發展北都出重手融合大陸落重墨

香港特首李家超十七日公布新的《施政報告》，這份報告以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為題，主軸圍繞香港經濟轉型...

扛住美中貿易戰壓力 紐時：3原因讓北京不先低頭

今年的美中貿易戰高潮迭起，雙方第四輪談判於15日落幕，但明確進展不多。美國財長貝森特表示，雙方一個月後可能會再上談判桌。

Nvidia銷中新降規晶片買氣淡 大廠不願意下單

Nvidia輝達(另稱英偉達)專為中國市場打造的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡，當地部分科技巨擘選擇不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。