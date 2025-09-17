寧德時代曾毓群警示：儲能價格戰激烈，毛利率急劇下滑帶來安全隱患

大陸電池龍頭寧德時代創辦人、董事長曾毓群近日出席活動時指出，儲能行業價格競爭異常激烈，今年價格戰已經蔓延到了海外，這不僅讓儲能企業的毛利率急速縮水，關鍵是得不償失。他稱，3年間儲能系統的價格下降了約8成，強調惡性低價必然帶來的減量減費，為行業埋下了質量的安全隱患。

綜合華爾街見聞、中國證券報、信報等陸港媒體，曾毓群17日在2025世界儲能大會上表示，近3年間儲能系統的價格下降約8成。近期某個集採項目的中標價格甚至低過了0.4元/Wh，嚴重偏離成本。

他認為，惡性低價必然帶來的減量減費，為行業埋下質量的安全隱患，這不僅讓儲能企業的毛利極速縮水，關鍵是不可持續，得不償失。而價格戰亦蔓延至海外，「好不容易讓我們中國發展起來的優勢產業，馬上要進入一個自己競爭，然後內捲（內部過度競爭）捲到外國去。」

除了價格戰外，曾毓群還提到，儲能行業在其它方面的挑戰，包括安全隱患、產品參數虛標、技術同質化及無序擴張。他表示，截至今年5月，全球已發生167起儲能安全事故，隨著儲能系統調用頻率提高，安全考驗更加嚴峻。他也提到，不少企業偏重產品宣傳，忽視研發投入，部分項目實際使用壽命遠低於承諾。

此外曾毓群指，資本加持下，不少企業選擇抄捷徑，傾向抄襲和複製，技術同質化問題顯現，而非自主創新和研發。當前中國註冊的儲能企業已超過30萬家，全面市場化將加速洗牌，大批企業將被淘汰，部分「孤兒電站」將出現，即企業已關閉但電站仍在運行，無人維護。

而面對挑戰，曾毓群強調，必須守住安全底線，將儲能安全置於一切決策首位，寧德時代在材料選擇、設計、極限製造及實證測試方面，構建多級安全體系，將電芯安全失效率從PPM級降至PPB級。

曾毓群說，真實可靠的數據支撐，和知識產權保護，對行業可持續發展至關重要。寧德時代自2014年以來累計研發投入逾800億元（人民幣），截至2024年底，擁有專利及申請專利合計超4.3萬項，連續5年專利申請量行業第1。他還表示，儲能的創新發展需面向零碳未來，公司已在人工智慧、構網型儲能、虛擬電廠等前沿領域深度布局。

曾毓群回顧中國儲能市場指，在「雙碳」目標及政策推動下，過去5年累計裝機增長20倍，成全球最大市場，儲能電池及系統出貨量占全球90%及70%。他以2011年張北示範工程為例，表示15年來電池運行仍穩定。據悉，寧德時代A股及H股17日分別漲逾6%及5%，創歷史新高。